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Kuşburnu yağıyla genç kalın

Kuşburnu yağıyla genç kalın

GÜZEL ve ışıltılı bir cilde sahip olmak için kozmetik ürünler kullanmak gerekmiyor. Doğal bitkilerden elde edilen yağlar, hem cildi besliyor hem de kırışıklıkları azaltıyor. Uzmanlar, o yağları sıralıyor:

LAVANTA YAĞI: Her cilt tipine uygundur. Kırışıklıkları azaltır.

KUŞBURNU YAĞI: Yaşlanma belirtilerini azaltır ve cildi besler. Ciltte leke ve renk bozukluğunu önler.

GÜL YAĞI: Ciltteki yaraların iyileşmesini hızlandırır.

HAVUÇ TOHUMU YAĞI: Cildi yeniler. Uzun yıllar sağlıklı görünmesini sağlar.

PORTAKAL ÇIÇEĞİ YAĞI: Ciltte yaşlanma belirtilerini engeller.

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