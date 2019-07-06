Kuşburnu yağıyla genç kalın

GÜZEL ve ışıltılı bir cilde sahip olmak için kozmetik ürünler kullanmak gerekmiyor. Doğal bitkilerden elde edilen yağlar, hem cildi besliyor hem de kırışıklıkları azaltıyor. Uzmanlar, o yağları sıralıyor:
LAVANTA YAĞI: Her cilt tipine uygundur. Kırışıklıkları azaltır.
KUŞBURNU YAĞI: Yaşlanma belirtilerini azaltır ve cildi besler. Ciltte leke ve renk bozukluğunu önler.
GÜL YAĞI: Ciltteki yaraların iyileşmesini hızlandırır.
HAVUÇ TOHUMU YAĞI: Cildi yeniler. Uzun yıllar sağlıklı görünmesini sağlar.
PORTAKAL ÇIÇEĞİ YAĞI: Ciltte yaşlanma belirtilerini engeller.
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