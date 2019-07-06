YAZ aylarında artan sıcaklıklar, hem fiziksel hem de zihinsel yorgunluğa yol açıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Öçal, enerji veren besinleri sıralıyor:

ÇİĞ BADEM: Günde 10-15 adet badem tüketmek, yorgunluğu alır.

YULAF: Kan şekeri dengeler. Yorgunlugu azaltır.

MUZ: Günde bir muz, yorgunluk alır.

SOMON: Enerji verir.

BİTTER ÇIKOLATA: Zihinsel yorgunluğu azaltır.

YEŞİL ÇAY: Vücuda zindelik verir. YOĞURT: Bağışıklığı güçlendirir. Yorgunluğu azaltır.

AVOKADO: Yorgunluğu alır.

LİMON: Vücudu güçlendirir.

YEŞİL SEBZELER: Bedensel ve zihinsel yorgunluğu azaltır.