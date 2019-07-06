YAZ aylarında artan sıcaklıklar, hem fiziksel hem de zihinsel yorgunluğa yol açıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Öçal, enerji veren besinleri sıralıyor:
ÇİĞ BADEM: Günde 10-15 adet badem tüketmek, yorgunluğu alır.
YULAF: Kan şekeri dengeler. Yorgunlugu azaltır.
MUZ: Günde bir muz, yorgunluk alır.
SOMON: Enerji verir.
BİTTER ÇIKOLATA: Zihinsel yorgunluğu azaltır.
YEŞİL ÇAY: Vücuda zindelik verir. YOĞURT: Bağışıklığı güçlendirir. Yorgunluğu azaltır.
AVOKADO: Yorgunluğu alır.
LİMON: Vücudu güçlendirir.
YEŞİL SEBZELER: Bedensel ve zihinsel yorgunluğu azaltır.
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