İçerdiği potasyum sayesinde kalp damarlarının tıkanmasını engelleyerek kanın vücuda daha iyi pompalanmasını sağlar. Bunun yanı sıra kalp kaslarını güçlendirerek kalp ritim bozukluğu gibi hastalıkların yaşanmasını engeller.

Ağız içinde yaşanan yara ve aftların oluşumunu da engelleyen kayısı, aynı zamanda mideden kaynaklı oluşan ağız kokusunu da yok eder. Bağışıklık sistemini de güçlendirerek kanserli hücrelere karşı vücudu korur. Unutkanlık ve konsantre eksikliği gibi hastalıkların ileri yaşlarda ortaya çıkmasının önüne geçer.