Bugünkü
Takvim

ülseri önler! İşte

Yüksek lif oranına sahip olan , insan sağlığına oldukça fayda sağlar. Ülseri önler. verir. Yaşlanmayı geciktirir...

Bamya ülseri önler!

BAMYA; lif, demir, , kalsiyum minerallerinin yanı sıra A ve C leri bakımından oldukça zengindir. Şeker oranı düşük, oranı yüksek maddeler barındırır. Sağlığa faydaları şöyledir:
C vitamini sayesinde ciltte deforme olmuş hücrelerin yenilenmesini destekler. Aynı zamanda ciltte bulunan genç hücrelerin oranını artırarak yaşlanmayı yavaşlatır...
Böbrek hastalarının su oranı yüksek sebzesini düzenli tüketmelerinde fayda vardır...
Bazı yiyecekler midedeki asit oranının dengesini bozar. Bamya suyu bu oranı dengeleyerek oluşma ihtimali olan ülser rahatsızlığını önler...
Yüksek lif içeriği sayesinde sindirimi kolaylaştıran bamya, vücuttaki atık yiyeceklerin kalıcı hasarlar vermeden kolayca bedenden atılmasını sağlar. Ayrıca uzun süreli tokluk sağlayarak, vücuda gerekli enerji desteği verir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriBamya ülseri önler! İşte Bamyanın faydaları
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri