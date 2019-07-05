BAMYA; lif, demir, magnezyum, kalsiyum minerallerinin yanı sıra A ve C vitaminleri bakımından oldukça zengindir. Şeker oranı düşük, enerji oranı yüksek maddeler barındırır. Sağlığa faydaları şöyledir:

C vitamini sayesinde ciltte deforme olmuş hücrelerin yenilenmesini destekler. Aynı zamanda ciltte bulunan genç hücrelerin oranını artırarak yaşlanmayı yavaşlatır...

Böbrek hastalarının su oranı yüksek bamya sebzesini düzenli tüketmelerinde fayda vardır...

Bazı yiyecekler midedeki asit oranının dengesini bozar. Bamya suyu bu oranı dengeleyerek oluşma ihtimali olan ülser rahatsızlığını önler...

Yüksek lif içeriği sayesinde sindirimi kolaylaştıran bamya, vücuttaki atık yiyeceklerin kalıcı hasarlar vermeden kolayca bedenden atılmasını sağlar. Ayrıca uzun süreli tokluk sağlayarak, vücuda gerekli enerji desteği verir.