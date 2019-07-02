Yeni evliyim ama

YENİ EVLİYİM AMA

Yeni evliyim. İlişkide erken boşalıyorum. Tahlillerim normal geldi, ancak yine de huzursuzum. Neden olur bu?

ERKEN boşalma, hem bedensel hastalıklardan hem de ruhsal ve sosyal olaylardan kaynaklanır. Tecrübesizlik, kaygı, depresyon, yorgunluk, kadına karşı isteksizlik, eşle çatışma, cinsel baskı ve cinsel uyumsuzluk sıkıntının kaynağı olabilir. Al eline kalemi, yaz kendi nedenlerini. Sonra çözmeye başla. Eşinle de bu sıkıntılarını paylaşmanı öneririm.

56 yaşındayım. Menopoza giriyorum. Doktorum, D vitamini tahlili yaptırmamı istedi. Bir şikayetim yok. Yine de tahlil yaptırmam gerekir mi?

D vitamini düzeyi tayini pahalıdır, düzenli ölçülmesini önermeyiz. Yatağa bağımlı kişilerde D vitamini eksikliği görülür. Osteoporozu ve kırık öyküsü olanlarda, kan kalsiyumu düşük olanlarda ve D vitamini metabolizmasını etkileyecek ilaç kullananlarda D vitamini düzeyine bakılmalıdır. Buna da sadece doktorun karar verir.

STRES ERKEN BİTİRİR

4 yıldır evliyim. Eşimin son 3 haftadır ilişkide ağrısı oluyor. Hemen vazgeçiyoruz. Bende de erken boşalma oluyor. Hangi doktora gidelim?

İLİŞKİ sırasında eşinle ilgili duyduğun korku, erken boşalmaya zemin hazırlar. Erken boşalma, ilişki sırasında erkeğin istemi dışındaki boşalmadır. Eşin için kadın doktoruna gidin. Sonra sen üroloji uzmanına görün. Doktor muayenesinden utanma. Sıkıntıları ertelemeniz, evliliğinizi de etkiler.​

51 yaşındayım. Hala gencim. Sertleşme sorunum var. Doktor gece sertleşme testinden bahsetti. Nedir bir test?

SERTLEŞME şikayetlerinin çoğu stres ve sıkıntı gibi psikolojik kaynaklıdır. Uykuda bunlar ortadan kalkar. Gece uyku sırasında penisin sertleşme oranı ve süresi tespit edilir. Ayrıca penis kan akımı ölçümü, serum testosteron, FSH, LH ve açlık kan şekeri, kolesterol tiroit hormonları, karaciğer ve böbrek testleri yapılabilir. Doktoruna güven.

Yeni evliyim. Erken boşalma sorunum var. Eşimden utanıyorum. Arkadaşım 'Doktora git' dedi. Ne yapmalıyım?

DİŞİ ve erkek cinsel organının birleşmesinden önce veya bir dakika içinde meydana gelen duruma, erken boşalma denir. Erken boşalma eşler için cinsel sorun halini alırsa tedavisi gerekir. İç hastalıkları ve üroloji desteği şart.