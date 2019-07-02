Kısırlığın nedeni dar pantolon

Son yıllarda en az kadın kısırlığı kadar erkek sebepli kısırlık da dikkat çekiyor. Bu durum çocuk sahibi olmak isteyen çiftleri mutsuz ediyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, erkek kaynaklı kısırlığın pek çok nedeninin olduğunu söylüyor. Doğru tedavi yöntemleri sayesinde kısırlık sorunu yaşayan çiftlerin de çocuk sahibi olabileceğini belirtiyor. Prof. Dr. Pabuçcu, erkek kısırlığını temelde spermlerdeki sayının ve hareketliliğin oluşmaması olarak adlandırıyor. Sağlıksız beslenme, obezite ve erkeklerin fazla dar giysiler kullanılması bile kısırlığa etki ediyor. Tüp bebek tedavisinde baba adayları için yapılan sperm detoksunun sperm sağlığını iyileştirildiğini söyleyen Prof. Dr. Pabuçcu, şöyle devam ediyor: "Sağlıklı bir beslenme düzeni, sperm detoksu için gerekli. Sperm detoksuyla birlikte tüp bebek tedavilerindeki başarı artıyor."