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Hollywood yıldızı güzellik sırrını paylaştı

Hollywood yıldızı güzellik sırrını paylaştı. 38 yaşındaki oyuncu, ile cildini nemlendirdiğini bu sayede kırışıklıklarının azaldığını anlattı.

Gül yağı zamanı durdurur

HOŞ kokusu ile en sevilen çiçekler arasında yer alan gül, sağlığa da fayda sağlıyor. Antik Roma'dan beri, kadınların güzelleşmek için kullandığı gülden elde edilen yağ, cildi besliyor. Yaşlanmayı yavaşlatarak, kırışıklıkları gideriyor. Cildi temizliyor. Baş ağrısını bitiriyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Akciğerleri koruyor. Ağrı kesen , sakinleştiriyor.

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