Yaşın ilerlemesiyle birlikte göz hastalıkları kendini belli ediyor. Göz Hastalıkları Uzmanı ve Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Özkırış, 45 yaş üzeri bireylerde sık görülen glokom yani göz tansiyonunun, belirti vermeden sinsi ilerlediğini söylüyor. "Hastalığın ilk bulguları 40 yaş üzerinde bireylerde görülür. Ortaya çıkma riski, ileri yaşlarda daha fazladır. En önemli risk faktörü, ailede glokom öyküsünün bulunmasıdır. Diyabet ve tansiyon hastalarında glokom riski fazladır. Ailesinde glokom hastası olanlar 6 ayda bir göz muayenesi yaptırmalıdır" diyor.