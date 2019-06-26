Günümüzde birçok insan, kronik kabızlık ve hazımsızlıktan yakınıyor. Yanlış beslenme ve hareketsiz yaşam, bu sorunlara neden oluyor. Araştırmalar, sağlıksız bağırsakların depresyondan Alzheimer'a kadar yüzlerce hastalığa neden olabileceğini gösteriyor. Doğru besinlerin tüketimi ise bağırsakların temizlenmesinde etkili rol oynuyor. Bağırsakta detoks etkisi gösteren besinler, sindirimin düzenli çalışmasını sağlıyor. Bunun için bir bardak suyu ısıtın. İçine deniz tuzu, elma suyu, zencefil ve taze limon suyu ekleyip için. Deniz tuzu, toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı oluyor ve sindirimi iyileştiriyor.

ELMA YİYİN

Günde bir elma yemek, yüzlerce hastalığa derman oluyor. Bağırsakları temizleyen elma, reçeteli ilaç görevi üstleniyor. Şişkinliği azaltıyor.