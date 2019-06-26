Güzel kokusu ile herkesin sevdiği tarçın, afrodizyak etkisiyle dikkat çekiyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sperm kalitesini artırıp çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Kolesterolü düşürür.

Kalp krizi riskini azaltır ve kalp hastalıklarına karşı korur.

Kan, lenf ve kolon kanserine karşı etkilidir.

Diş ağrısı dindirir.

Kanı temizler.

Sivilceleri temizler.