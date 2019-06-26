Güzel kokusu ile herkesin sevdiği tarçın, afrodizyak etkisiyle dikkat çekiyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sperm kalitesini artırıp çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kolesterolü düşürür.
Kalp krizi riskini azaltır ve kalp hastalıklarına karşı korur.
Kan, lenf ve kolon kanserine karşı etkilidir.
Diş ağrısı dindirir.
Kanı temizler.
Sivilceleri temizler.
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