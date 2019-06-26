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'da etkisi!

Güzel kokusu ile herkesin sevdiği , etkisiyle dikkat çekiyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sperm kalitesini artırıp çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor.

Tarçın güç verir

Güzel kokusu ile herkesin sevdiği tarçın, etkisiyle dikkat çekiyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sperm kalitesini artırıp çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Kolesterolü düşürür.
Kalp krizi riskini azaltır ve kalp hastalıklarına karşı korur.
Kan, lenf ve kolon kanserine karşı etkilidir.
Diş ağrısı dindirir.
Kanı temizler.
Sivilceleri temizler.

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