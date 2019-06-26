HER kadın, anne olmanın hayalini kuruyor. Kist, miyom, yumurtalık problemleri, yaş ve kilo gibi faktörler, çocuk sahibi olmayı engelliyor. Batıgöz Sağlık Grubu'ndan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Şebnem Tandoğan, kadınlarda ileri yaşın kısırlık açısından önemli bir faktör olduğunu söylüyor. 'Anne olmayı ertelemeyin' uyarısında bulunarak, kadınlardaki kısırlık nedenlerini sıralıyor...

İLERI YAŞ: Kadınlar, son yıllarda kariyer uğruna anne olmayı erteliyor. Bu durum, gebelik şansını düşürüyor. Yaşla birlikte gebelik şansı azalıyor. 20 yaşındaki sağlıklı bir kadının doğal yolla gebe kalma ihtimali yüzde 80'ken, 35 yaşından sonra bu oran yüzde 50'ye düşüyor.

TÜPLERİN KAPALI OLMASI: Sperm ve yumurta hücresi, tüplerde buluşur ve bu sayede gebelik gerçekleşiyor. Tek bir tüpün tıkalı olduğu durumlarda gebelik kendiliğinden gerçekleşebilirken, iki tüp tıkalı olduğunda anne adayı gebe kalamıyor.

POLİP VE MİYOM: Rahim içerisinde doğuştan ya da sonradan bulunan patolojiler, kısırlığa yol açabiliyor.

ENDOMETRİOZİS: Kadın kısırlığının en yaygın sebeplerinden birini oluşturuyor. Karın içerisinde ve tüplerde yapışıklıklara yol açarak gebeliği zorlaştırıyor.

YUMURTLAMA DÜZENSİZLİKLERİ: Yumurtlamanın her ay, belirli aralıklarla olması gebelik şansını artırıyor. Yumurtlama düzensizliğinde, tedavi olarak yumurtlamayı destekleyici haplar kullanılıyor.

POLİKİSTİK OVER SENDROMU: Gebe kalmayı zorlaştırıyor. Tedavinin ardında tüp bebek tedavisine başvurulmak gerekiyor.

ERKEĞİN DE KADININ DA DÜŞMANI: Obezite, kronik hastalıkların yanı sıra kısırlığa da davetiye çıkartıyor. Adet düzensizliğine ve yumurtlama problemlerine neden oluyor. Araştırmalara göre obez kadınlar kilo vermeye başladığında adetleri düzene giriyor. Kilo, kadınlar kadar erkeklerin de sağlığını bozuyor. Şişman erkeklerde sperm kalitesi düşüyor. Anne olmak isteyen kadınların gebelikten önce ideal kilolarına düşmeleri gerekiyor.

BİTTİ

OP. DR. ŞEBNEM TANDOĞAN - A'DAN Z'YE KADIN SAĞLIĞI

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL