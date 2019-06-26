İÇ Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, aşk hayatında sorun yaşayan çiftleri bilgilendiriyor. İlişkide yanlış bilgi sahibi olmanın mutsuzluğa neden olacağını söylüyor. Mutlu bir cinsel hayat için çiftlere, 'panik' olmamayı öneriyor.

İLİŞKİDE PİLİM BİTİYOR

40 yaşındayım. 9 ay önce evlendim. 3 aydır hanımla ilişkiye girdiğimizde hemen pilim bitiyor. Şeker ilacı kullanıyorum. İlgisi olabilir mi

ŞEKER hastalarında cinsel hayat, olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle perhiz, su, hareket ve düzenli tedavi şarttır. Düzensiz beslenen, düzensiz ilaç kullananlarda olumsuzluklar fazla görülür. Erken boşalmanın en önemli sebebi stres, sıkıntı, korku ve kaygıdır. Bunun üstüne yorgunluk, uykusuzluk, ispatlama çabası, isteksizlik de eklenince 3 tane hap yutsan nafile. Mutlaka üroloji uzmanına muayene ol.

MENOPOZDA CİNSELLİK

Yaşım 52. Yaklaşık 6 aydır menopozdayım. Biraz huzursuzluk yaşıyorum. Menopoz cinsel ilişkiyi etkiler mi?

EVET. Menopoz, geçirilen son adet kanamasını niteleyen bir kavramdır. Menopoz bir dönem değil sadece görülen son adet kanamasının adıdır. Bu dönemde östrojen hormonu azalır. Kadın cinsel organının salgısında azalma olur. Bu ilişkide olması gereken kayganlığı azaltır. Cinsel ilişki ciddi ağrılara, hatta kanamalara neden olabilir. Doktor kontrolünde bölgesel hormon kremleri ve düzenli cinsel ilişki şikayetleri azaltabilir.

İLİŞKİDE MUTLULUK

3 yıl önce evlendim. Geçenlerde arkadaşım 'Orgazm oluyor musun?' dedi. Ne dediğini anlamadım. Kimseye de soramıyorum. Ne demek istedi?

CİNSELLİK sırasında ilişkiye hazırlık, ilişkiye girme ve ilişki sonrası hal olarak haz duyma, hoşnut olma ve keyif alma durumuna 'orgazm' denir. Her kadın, uygun şekilde ve yeterli süre kendi bedenini bir başkasının bedeniyle paylaşarak haz almayı yani orgazm olmayı öğrenebilir. Erkekler çok kısa sürelerde haz duyabilirler. Kadınlar için orgazm olabilme süresi çok daha uzundur. Orgazm süresi sizin ilişkiye ruhsal ve fiziksel olarak ne kadar hazır olduğunuzla ilgilidir. Karşılıklı ilgi, bilgi, sabır göstermeniz gerekir.

ERKEKLERE ERKEN UYARI

7 yıldır evliyim. Erken boşalma sorunum var. Ne önerirsiniz?

İLİŞKİ öncesi halin erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir. Performansın azalacağı düşüncesiyle devam eden, 'performans anksiyetesi' dediğimiz evham, başarısızlığın en büyük sebebidir. Stresdepresyon ve kullandığın ilaçlar da cinselliğe etki eder. Eşinin olumsuz tavrı, ona karşı şefkat hissin ve ilişki sırasındaki aşırı kontrolcü halin başarısızlığı kaçınılmaz kılar. Sen bunları hallet. Ayrıca testosteron, prolaktin, TSH gibi hormonların ölçülmesi gerekebilir. Bazen cinsel organının kan dolaşımı için ultrason gerekebilir.

SORUNUM DAMADIM!

58 yaşındayım. Kızım 4 aylık evli. Ama damat yemekten sonra sürekli uyuyormuş. Kızım 'Çocuk olsun mu?' diye soruyormuş. 'Sonra bakarız' diyormuş. Bakarak çocuk mu olurmuş! Ben bu damada ne yapayım?

YEMEK sonrası uykusu artan, şişman ve çocuk yapma hevesi olmayan genç erkeklerde çeşitli hastalık ihtimalleri olabilir. Şeker düşüklüğü, tiroit hastalıkları, burun tıkanıklığı ve akciğer hastalıkları söz konusu olabilir. Bütün bunlar cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir.Mutlaka doktora başvurmalı. Teşhisi doktor koyacaktır. Sonrasında tedavi gelir. Ardından da torunu kucağınıza alırsınız.

EVLİLİKTEN KORKUYORUM

1 ay sonra evleniyorum ama evlilik gecesi adet görme ihtimalim var. Çünkü adetlerin düzensiz. Geciktirme ilacı alayım mı?

HORMONLARIN etkisinde düzenli bir döngü şeklinde olan adet kanamaları; bazı ilaçların kullanımı ile geciktirilebilir. Ancak kendi sağlığınız için bedenin normal çalışmasını değiştirmemenizde fayda var. Nasıl olsa evlilik süresince adet dönemlerine denk gelen dönemlerde ilişki istek ve uygulamasını erteleyeceksiniz. Eşinle bu konuyu konuşun. Çünkü rastgele kullanıldığında veya tamamlanmadan kesildiğinde, düzensiz kanamalara neden olabilir. Yine de adet düzensizliği ile ilgili kadın hastalıkları veya iç hastalıkları uzmanına başvurmalısın.