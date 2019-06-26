Geniz etini ciddiye alın

ağzı açık uyuma ve işitme kaybına neden olabilen geniz eti büyümesi, ihmale gelmiyor.şu bilgileri paylaşıyor:Geniz eti burundan giren bakteri ve virüs cinsi mikropları yakalar. Vücudun mikroplarla savaşmasına yardımcı olan antikorlar üretir. Bazı çocuklarda patolojik bir şekilde hızla büyüyüp iltihaplandığını ve solunum zorluğu, sinüzit, yüzde ve damakta şekil bozukluğu ve orta kulakta sıvı birikmesi gibi istenmeyen durumlara yol açabilir.Burundan nefes almakta güçlük, sürekli ağızdan nefes alma, genizden konuşma, uyku kalitesinde bozulma, uykuda idrar kaçırma, uyku sırasında horlama, sık tekrarlayan kulak iltihabı, konuşma bozukluğu, yüzde şekil bozukluğuna neden olur.Büyüyen geniz eti, çocuğun okul başarısını bile etkiler. Geniz etinin büyüyüp hava yolunu kapatması çocuğunÇocukta büyüme, gelişme geriliği ve yüz yapısında bozulmaya kadar birçok soruna yol açabilir.Çocuğun iltihaplı geniz etini ilk önce atedavi etmeye çalışırız. Eğer geniz eti iltihaplı değilse bir süreya da bazı sprey ve ilaçlar ile takip edebiliriz çünkü çocuklarda geniz etinin bir miktar büyümesi normaldir. Zamanla çocuğunuzun geniz eti kendiliğinden küçülebilir. Sonuçta, uzun süre ve tekrarlayan antibiyotik kullanımı soruna kalıcı çözüm getiremez.