Geniz etini ciddiye alın

Horlama, ağzı açık uyuma ve işitme kaybına neden olabilen geniz eti büyümesi, ihmale gelmiyor. Medical Park Ordu Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ahmet Yılmaz, şu bilgileri paylaşıyor:
Geniz etinin vücuttaki görevi nedir?
Geniz eti burundan giren bakteri ve virüs cinsi mikropları yakalar. Vücudun mikroplarla savaşmasına yardımcı olan antikorlar üretir. Bazı çocuklarda patolojik bir şekilde hızla büyüyüp iltihaplandığını ve solunum zorluğu, sinüzit, yüzde ve damakta şekil bozukluğu ve orta kulakta sıvı birikmesi gibi istenmeyen durumlara yol açabilir.
Geniz eti büyümesi, hangi sağlık sorunlarına neden olur?
Burundan nefes almakta güçlük, sürekli ağızdan nefes alma, genizden konuşma, uyku kalitesinde bozulma, uykuda idrar kaçırma, uyku sırasında horlama, sık tekrarlayan kulak iltihabı, konuşma bozukluğu, yüzde şekil bozukluğuna neden olur.
Çocuklarda büyüme ve gelişme geriliğine neden olduğu doğru mu?
Büyüyen geniz eti, çocuğun okul başarısını bile etkiler. Geniz etinin büyüyüp hava yolunu kapatması çocuğun sağlığı için risklidir. Çocukta büyüme, gelişme geriliği ve yüz yapısında bozulmaya kadar birçok soruna yol açabilir.
Büyüyen geniz etinin tedavisinde antibiyotik kullanılır mı?
Çocuğun iltihaplı geniz etini ilk önce antibiyotiklerle tedavi etmeye çalışırız. Eğer geniz eti iltihaplı değilse bir süre beklemeyi öneririz ya da bazı sprey ve ilaçlar ile takip edebiliriz çünkü çocuklarda geniz etinin bir miktar büyümesi normaldir. Zamanla çocuğunuzun geniz eti kendiliğinden küçülebilir. Sonuçta, uzun süre ve tekrarlayan antibiyotik kullanımı soruna kalıcı çözüm getiremez.
Geniz etinin vücuttaki görevi nedir?
Geniz eti burundan giren bakteri ve virüs cinsi mikropları yakalar. Vücudun mikroplarla savaşmasına yardımcı olan antikorlar üretir. Bazı çocuklarda patolojik bir şekilde hızla büyüyüp iltihaplandığını ve solunum zorluğu, sinüzit, yüzde ve damakta şekil bozukluğu ve orta kulakta sıvı birikmesi gibi istenmeyen durumlara yol açabilir.
Geniz eti büyümesi, hangi sağlık sorunlarına neden olur?
Burundan nefes almakta güçlük, sürekli ağızdan nefes alma, genizden konuşma, uyku kalitesinde bozulma, uykuda idrar kaçırma, uyku sırasında horlama, sık tekrarlayan kulak iltihabı, konuşma bozukluğu, yüzde şekil bozukluğuna neden olur.
Çocuklarda büyüme ve gelişme geriliğine neden olduğu doğru mu?
Büyüyen geniz eti, çocuğun okul başarısını bile etkiler. Geniz etinin büyüyüp hava yolunu kapatması çocuğun sağlığı için risklidir. Çocukta büyüme, gelişme geriliği ve yüz yapısında bozulmaya kadar birçok soruna yol açabilir.
Büyüyen geniz etinin tedavisinde antibiyotik kullanılır mı?
Çocuğun iltihaplı geniz etini ilk önce antibiyotiklerle tedavi etmeye çalışırız. Eğer geniz eti iltihaplı değilse bir süre beklemeyi öneririz ya da bazı sprey ve ilaçlar ile takip edebiliriz çünkü çocuklarda geniz etinin bir miktar büyümesi normaldir. Zamanla çocuğunuzun geniz eti kendiliğinden küçülebilir. Sonuçta, uzun süre ve tekrarlayan antibiyotik kullanımı soruna kalıcı çözüm getiremez.
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