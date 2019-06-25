En sağlıklısı normal doğum

BİRÇOK kadın, bebeklerini kucaklarına alacakları doğum yöntemi için endişeleniyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Dr. Arzu Çabuk Dökmeci, en sağlıklısının 'doğal' doğum olduğunu söylüyor. Şu bilgileri veriyor:

DOĞAL DOĞUM NEDİR?

Doğal doğum aslında kadınların kendiliğinden yaptıkları doğumdur. Doğal doğumda doğumun başlayış süresine müdahale etmiyoruz, doğumun seyri sırasında müdahale etmiyoruz. Tamamen kendi akışında gerçekleşen bir vajinal doğumdur. Doğal doğuran bir kadın daha sağlıklıdır, iyidir, hemen toparlanır. Vajinal ya da doğal doğumda rahim de daha çabuk toparlanır.

EVDE DOĞUM HAKKINDA DÜŞÜNCELERİNİZ NELERDİR?

Hatta keşke mümkün olsa da kadın evde doğursa, kendi evinde doğurabilse... Koşullarımız uygun olsa; kapıda bir ambulans beklese, bir şey yolunda gitmediğinde hemen müdahale edebilecek koşulda olsa ve doğal bir şekilde doğumunu gerçekleştirebilse...

DOĞAL DOĞUMUN KADIN VE BEBEK İÇİN BİR ZARARI VAR MIDIR?

Aksine avantajı vardır. Doğumun o seyri sırasındaki kendi salgıladığı hormonlardan dolayı sütü hemen gelmeye başlıyor, doğurduktan hemen sonra emzirebiliyor. Bir şeyler yolunda gitmiyorsa eğer sezeryanla doğurtmak tabii ki bizim için iyi bir tercihtir. Sezeryanın en büyük avantajı planlarız, programlarız, riskli olduğunu düşündüğümüz döneme girmeden doğumu gerçekleştiririz. Bir de doğumu yarım saat içinde gerçekleşir. Çünkü vajinal doğum ya da doğal doğum sabır işidir, hem hekimin hem de hastanın sabretmesi gerekir. Yarım saatlik, bir saatlik işlem değildir.