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Obeziteyi la!

'li 'ndeki araştırma, nun faydalarını kanıtladı. Fareler üzerinde yapılan deneye göre kakao çubuklarının yağları erittiği saptandı.

Obeziteyi kakaola!
ABD'Lİ 'ndeki araştırma, nun faydalarını kanıtladı. Fareler üzerinde yapılan deneye göre kakao çubuklarının yağları erittiği saptandı. Obeziteye bağlı insülin direncini dengelediği de açıklandı.

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