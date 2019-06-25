Obeziteyi kakaola!

ABD'li Illinois Üniversitesi'ndeki araştırma, kakaonun faydalarını kanıtladı. Fareler üzerinde yapılan deneye göre kakao çubuklarının yağları erittiği saptandı.
ABD'Lİ Illinois Üniversitesi'ndeki araştırma, kakaonun faydalarını kanıtladı. Fareler üzerinde yapılan deneye göre kakao çubuklarının yağları erittiği saptandı. Obeziteye bağlı insülin direncini dengelediği de açıklandı.
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