Sağlıklı ve keskin gözlere sahip olmanın yolu, doğru beslenmekten geçiyor. A vitamininden zengin karaciğer, süt, portakal, buğday, havuç, mantar, maydanoz, lahana ve kabak gibi besinler katarakta karşı koruyor. Keten tohumu ve ceviz de retinayı yeniliyor. Yaşa bağlı görme kayıplarını engelliyor.
- Sağlık
- 25.06.2019
- Gazete
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