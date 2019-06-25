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Sağlıklı ve keskin lere sahip olmanın yolu, doğru beslenmekten geçiyor. A vitamininden zengin karaciğer, , , , , , , lahana ve kabak gibi besinler katarakta karşı koruyor.

Havuç gözlüm!
Sağlıklı ve keskin lere sahip olmanın yolu, doğru beslenmekten geçiyor. A vitamininden zengin karaciğer, , portakal, , havuç, , maydanoz, lahana ve kabak gibi besinler katarakta karşı koruyor. Keten tohumu ve ceviz de retinayı yeniliyor. Yaşa bağlı görme kayıplarını engelliyor.

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