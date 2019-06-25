FERAHLATICI kokusu ile sevilen bitkilerden fesleğen, sağlığı koruyor. İçerdiği vitaminler sayesinde vücuttaki iltihabı temizleyen fesleğen, bağırsak hastalıklarından koruyor. Kanserden koruyan fesleğen, DNA hasarlarını gideriyor. Özellikle lösemi kanserine karşı koruma sağlıyor. Göz sağlığını koruyarak, katarakt riskini azaltıyor. Hafızayı güçlendiriyor. Kan basınını dengeliyor. Kısırlık sorunu yaşayan çiftlerin yardımına koşuyor.
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