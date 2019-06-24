Mangal keyfi zehir olmasın

Yaz aylarının gelmesiyle mangal sezonu açıldı. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ufuk Şenköylü, mangalın kolon kanseri riskini artırdığını açıkladı. "Diyabet, sigara, gece vardiyasında çalışma, mangalda pişirilmiş etin aşırı tüketimi kolon kanseri riskini artrırır. Kolon kanserinden korunmak için baklagil, sebze, meyve, süt ve sarımsak tüketilmelidir" ifadesini kullandı.
- Sağlık
- 24.06.2019
- Gazete
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