İçerdiği C vitamini ile şifa veren limon, birçok hastalıktan koruyor. Kalp krizi riskini azaltıyor. Felce karşı koruma sağlıyor. Cinsel hayata da renk katan limonun faydaları şöyle sıralanıyor:
Karaciğeri temizler. Bağırsakları korur.
Beyin sağlığını etkiler.
Yüksek tansiyonu düşürür.
Kansere karşı korur.
Gözleri kuvvetlendirir.
Ağız sağlığını korur.
Gribe karşı vücudu güçlendirir.
Cilt üzerindeki enfeksiyonları önler.
Cilde parlaklık verir.
Kaşıntıya iyi gelir.
Kepeği azaltmak için kullanılabilir.
Sindirimi hızlandırır.
Karaciğeri temizler. Bağırsakları korur.
Beyin sağlığını etkiler.
Yüksek tansiyonu düşürür.
Kansere karşı korur.
Gözleri kuvvetlendirir.
Ağız sağlığını korur.
Gribe karşı vücudu güçlendirir.
Cilt üzerindeki enfeksiyonları önler.
Cilde parlaklık verir.
Kaşıntıya iyi gelir.
Kepeği azaltmak için kullanılabilir.
Sindirimi hızlandırır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.