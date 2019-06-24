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, formda kalma sırrını paylaştı! suyu içerek zayıflıyor

Model , formda kalma sırrını paylaştı. Portakal, greyfurt ve gibi narenciye suları içerek zayıfladığını açıkladı. İçerdiği C vitamini ile şifa veren limon, birçok hastalıktan koruyor. Kalp krizi riskini azaltıyor. Felce karşı koruma sağlıyor. İşte Irina Shayk'ın da formda kalmak için tercih ettiği ...

Tatlı limon
İçerdiği C vitamini ile şifa veren limon, birçok hastalıktan koruyor. Kalp krizi riskini azaltıyor. Felce karşı koruma sağlıyor. Cinsel hayata da renk katan un faydaları şöyle sıralanıyor:

Karaciğeri temizler. Bağırsakları korur.
Beyin sağlığını etkiler.
Yüksek tansiyonu düşürür.
karşı korur.
Gözleri kuvvetlendirir.
Ağız sağlığını korur.



Gribe karşı vücudu güçlendirir.
Cilt üzerindeki enfeksiyonları önler.
Cilde parlaklık verir.
Kaşıntıya iyi gelir.
Kepeği azaltmak için kullanılabilir.
Sindirimi hızlandırır.

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