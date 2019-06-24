Cinsel isteksizlik östrojen ve testosteron eksikliğinden kaynaklanabilir

HANIMA İLGİM YOK
54 yaşındayım. Bunalıma girince, depresyon ilacı verdiler. Son 6 aydır hanıma yaklaşamıyorum. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Hapları almaya devam edeyim mi?
ÖNCELİKLE bu sıkıntınızı eşinizle paylaşın. Bu iş karşılıklı anlayışla çözülür. Ani ve aşırı gelişen sıkıntılar ve korkularda kullanılan ilaçlar, cinselliği olumsuz etkileyebilir. Özellikle depresyon ilaçları sertleşmeyi ve cinsel isteği engelleyebilir. Bazı hipertansiyon ilaçları, idrar söktürücüler, kortizonlu ilaçlar, bazı hormon ilaçları ve sinir sistemini etkileyen ilaçlara dikkat... Hangi ilaç olursa olsun, yan etkisini görürseniz hemen ilacı yazan doktorunuza bilgi verin. Yeniden tedaviler düzenlensin.
İLİŞKİYE RENK KATMAK
Arkadaşlar arasında bir fantezi muhabbeti dönüyor. Ben de eşimle ilişkime renk katmak istiyorum. Daha ona söylemedim. Eşim de kabul ederse süper olur. Söylesem ayıp olur mu?
YOK olmaz. Bu kelimenin anlamı sınırsız hayal demektir. Tekrar anlatayım, cinsel ilişkiyle ilgili çeşitli farklılıkları zihnimizde canlandırmak cinsel isteği arttırmak için bir yöntemdir. Eşini rahatsız etmeyeceğini düşündüğün şeyleri paylaşabilirsin. Bedensel ve ruhsal zararlar vermeyecek önerileri birbirinizle doğrudan veya dolaylı paylaşabilirsiniz.
BERABER OLAMIYORUZ
3 ay önce evlendik. Beraber olamıyoruz. İstedim ama korkuyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yardım edin...
EVLENENE kadar düzenli, sağlıklı ve doğru bilgi alınmıyor. Anneler kızları ile her şeyi konuşmuyorlar. Sonunda da senin gibi sıkıntıya düşen eşler ve gerilen aileler ortaya çıkıyor. Güvendiğin aile hekimine, iç hastalıkları uzmanı, üroloji-kadın doğum uzmanına gidip birlikte konuşmalısın. Öğrenmelisin. Bekleyince bilgi edinemezsin. Doğal bir süreç bu. Evlilik deneyimi olan arkadaşların da bu konuda tecrübelerini seninle paylaşabilir. Birinci prensip korkmamaktır.
2 YILDIR EVLİYİZ AMA...
2 yıldır evliyiz. Çocuğumuz olmuyor. Benim sperm testim normal. Eşimde hastalık yok. Başka ne yapabiliriz?
ÖNCELİKLE aynı doktorun takibinde kalın. Erkek için üroloji uzmanı, kadın için kadın hastalıkları ve doğum uzman takibi şart. Erkeklerde penis hastalıkları da çocuk olması açısından risk olabilir. İdrar deliğinin penisin uç noktasında olmayıp orta kısımlarına doğru olması söz konusu olabilir. Doktoru seç, takibe geç.
60'DAN SONRA AŞK
Eşimle 2 ayda bir ancak ilişkiye girebiliyoruz. İkimizde 40 civarındayız. Eskiden daha sık sık oluyordu. Yaptırmamız gereken tahlil var mı?
CİNSEL ilişki sayısının bir önemi yoktur. Her iki kişinin istekleri, ihtiyaçları, bedensel uygunlukları, stresleri, hastalıkları ve çiftlerin dışındaki ortamların uygunluğu gibi birçok neden ilişki isteğini etkiler. Erkeklerde 60 yaşından sonra doğal olarak cinsel aktiviteyi etkileyen hormonlar azalabilir. Kadınlarda menopoz dönemi, ilişki isteği ve özelliklerine farklılık katabilir. Şimdilik rahatla. Eşinle sohbet et. Sayıları kafana takma.
BENDE TIK YOK
51 yaşındayım. Kan şekerim düşük çıktı. Bu hanımla olan durumumuzu etkiler mi? Yani son 5-6 aydır bende tık yok. Ölü gibiyim. Erkekliğim bitmiş olabilir mi?
ŞEKER düşüklüğü bedenin tüm çalışmasını olumsuz etkiler. Cinsel hayatı bozar. Erkekte sertlik süresi azalır. Güç ve takat azalır. Uyku hali artar. Çabuk sinirlenme başlar. Hanımlar da bundan şüphelenir. Tahlili hanıma göster. Benim söylediklerimi anlat. Sen de hemen diyet takibine gir. Az az sık sık beslen. Yeterince su iç. Biten bir şey yok. Gerekirse hormon testleri ve üroloji muayenesi yaptır. Sen ipin ucunu bırakma.
UTANIYORUM
21 yaşındayım. Arkadaşların anlattığına göre cinsel organımın boyu kısa. Çok utanıyorum. Nasıl büyütülebilir?
BAŞKALARININ lafına bakıp yaşamaya devam edersen hayat boyu sıkıntı çekmeye devam edersin. İlişkide senin ve eşinin mutlu olması, başarılı olmak demektir. Bu durum, organ boyutlarından bağımsız bir konudur. Tıbben gereklilik durumunda sadece ameliyat çözüm olabilir. Buna da doktorlar karar verir.
CİNSEL SORUNLARINIZA EN SAĞLIKLI CEVAPLAR - DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
54 yaşındayım. Bunalıma girince, depresyon ilacı verdiler. Son 6 aydır hanıma yaklaşamıyorum. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Hapları almaya devam edeyim mi?
ÖNCELİKLE bu sıkıntınızı eşinizle paylaşın. Bu iş karşılıklı anlayışla çözülür. Ani ve aşırı gelişen sıkıntılar ve korkularda kullanılan ilaçlar, cinselliği olumsuz etkileyebilir. Özellikle depresyon ilaçları sertleşmeyi ve cinsel isteği engelleyebilir. Bazı hipertansiyon ilaçları, idrar söktürücüler, kortizonlu ilaçlar, bazı hormon ilaçları ve sinir sistemini etkileyen ilaçlara dikkat... Hangi ilaç olursa olsun, yan etkisini görürseniz hemen ilacı yazan doktorunuza bilgi verin. Yeniden tedaviler düzenlensin.
İLİŞKİYE RENK KATMAK
Arkadaşlar arasında bir fantezi muhabbeti dönüyor. Ben de eşimle ilişkime renk katmak istiyorum. Daha ona söylemedim. Eşim de kabul ederse süper olur. Söylesem ayıp olur mu?
YOK olmaz. Bu kelimenin anlamı sınırsız hayal demektir. Tekrar anlatayım, cinsel ilişkiyle ilgili çeşitli farklılıkları zihnimizde canlandırmak cinsel isteği arttırmak için bir yöntemdir. Eşini rahatsız etmeyeceğini düşündüğün şeyleri paylaşabilirsin. Bedensel ve ruhsal zararlar vermeyecek önerileri birbirinizle doğrudan veya dolaylı paylaşabilirsiniz.
BERABER OLAMIYORUZ
3 ay önce evlendik. Beraber olamıyoruz. İstedim ama korkuyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yardım edin...
EVLENENE kadar düzenli, sağlıklı ve doğru bilgi alınmıyor. Anneler kızları ile her şeyi konuşmuyorlar. Sonunda da senin gibi sıkıntıya düşen eşler ve gerilen aileler ortaya çıkıyor. Güvendiğin aile hekimine, iç hastalıkları uzmanı, üroloji-kadın doğum uzmanına gidip birlikte konuşmalısın. Öğrenmelisin. Bekleyince bilgi edinemezsin. Doğal bir süreç bu. Evlilik deneyimi olan arkadaşların da bu konuda tecrübelerini seninle paylaşabilir. Birinci prensip korkmamaktır.
2 YILDIR EVLİYİZ AMA...
2 yıldır evliyiz. Çocuğumuz olmuyor. Benim sperm testim normal. Eşimde hastalık yok. Başka ne yapabiliriz?
ÖNCELİKLE aynı doktorun takibinde kalın. Erkek için üroloji uzmanı, kadın için kadın hastalıkları ve doğum uzman takibi şart. Erkeklerde penis hastalıkları da çocuk olması açısından risk olabilir. İdrar deliğinin penisin uç noktasında olmayıp orta kısımlarına doğru olması söz konusu olabilir. Doktoru seç, takibe geç.
60'DAN SONRA AŞK
Eşimle 2 ayda bir ancak ilişkiye girebiliyoruz. İkimizde 40 civarındayız. Eskiden daha sık sık oluyordu. Yaptırmamız gereken tahlil var mı?
CİNSEL ilişki sayısının bir önemi yoktur. Her iki kişinin istekleri, ihtiyaçları, bedensel uygunlukları, stresleri, hastalıkları ve çiftlerin dışındaki ortamların uygunluğu gibi birçok neden ilişki isteğini etkiler. Erkeklerde 60 yaşından sonra doğal olarak cinsel aktiviteyi etkileyen hormonlar azalabilir. Kadınlarda menopoz dönemi, ilişki isteği ve özelliklerine farklılık katabilir. Şimdilik rahatla. Eşinle sohbet et. Sayıları kafana takma.
BENDE TIK YOK
51 yaşındayım. Kan şekerim düşük çıktı. Bu hanımla olan durumumuzu etkiler mi? Yani son 5-6 aydır bende tık yok. Ölü gibiyim. Erkekliğim bitmiş olabilir mi?
ŞEKER düşüklüğü bedenin tüm çalışmasını olumsuz etkiler. Cinsel hayatı bozar. Erkekte sertlik süresi azalır. Güç ve takat azalır. Uyku hali artar. Çabuk sinirlenme başlar. Hanımlar da bundan şüphelenir. Tahlili hanıma göster. Benim söylediklerimi anlat. Sen de hemen diyet takibine gir. Az az sık sık beslen. Yeterince su iç. Biten bir şey yok. Gerekirse hormon testleri ve üroloji muayenesi yaptır. Sen ipin ucunu bırakma.
UTANIYORUM
21 yaşındayım. Arkadaşların anlattığına göre cinsel organımın boyu kısa. Çok utanıyorum. Nasıl büyütülebilir?
BAŞKALARININ lafına bakıp yaşamaya devam edersen hayat boyu sıkıntı çekmeye devam edersin. İlişkide senin ve eşinin mutlu olması, başarılı olmak demektir. Bu durum, organ boyutlarından bağımsız bir konudur. Tıbben gereklilik durumunda sadece ameliyat çözüm olabilir. Buna da doktorlar karar verir.
CİNSEL SORUNLARINIZA EN SAĞLIKLI CEVAPLAR - DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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