Yaz ishali ihmale gelmez

HAVALARIN ısınmasıyla birlikte özellikle çocuklarda yaz ishali sık görülüyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdal Irmak, şu bilgileri veriyor:

ÇOCUKLAR, YAZ AYLARINDA HANGİ SIVILARI TÜKETMELİ?

Yaz dönemlerinde çocuklarımızın sıvı açığını kapatmada yoğurt, ayran, turşu suyu ve meyan şerbeti gibi probiyotik ve mineral içeren içecekler ishal sıklığını azaltacaktır. Şekerli hazır limonata içecek ve gazlı meşrubatlar ishal sıklığını ve şiddetini artırabilir.

YAZ AYLARINDA HANGİ BESİNLERDEN UZAK DURMAKTA FAYDA VARDIR?

Gıdaların serin ama aşırı soğuk olmamasına özen göstermeliyiz. Havaların sıcak olmasından dolayı gıdaları muhafaza etmenin zorlaşması nedeni ile bir öğünden bir sonra ki öğüne sarkmış özellikle tavuk, mayonezli, kremalı gıdalar ve sıkılıp bekletilmiş meyve suyu çocuklara verilmemelidir.

SEBZE VE MEYVE TÜKETİMİ, ÇOCUK SAĞLIĞI İÇİN NE KADAR ÖNEMLİ?

Yaz aylarında artan meyve çeşitliliği ile beraber tam bir ziyafet havası yaşanıyor. Meyve çeşitliliği ile beraber çocuklarımıza değişik tatlarda gıdaları yemeye cesaretlendirebilirsiniz. Ev alışverişlerinizi yaparken toplu alışverişlerden kaçınarak 2-3 günlük yetecek meyve, sebze alışverişi yapmaya yönelmek, tatları bozulmamış daha taze gıdaların çocuklar ulaşılmasında bir adım olacaktır.