Yaz aylarının gelmesiyle herkes aşırı terlemeden yakınıyor. Koltuk altı, baş bölgesi, ayak ve elde görülen aşırı terlemenin bir sağlık sorunu olduğunu ve tedavi edilebildiğini belirten Estetik, Plastik ve Rekontrüktif Cerrahı Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, önerilerini açıklıyor. Kadın erkek herkesin yaygın karşılaştığı bu sağlık sorununun yaşam kalitesini düşürdüğünü söylüyor.

UTANDIRIYOR...

Yoğun koltuk altı terlemeleri, gömleklerin koltuk altı kısmında renk değişimi, koltuk altı ter kokusu, tokalaşmak istemeyecek kadar el içi terlemeleri, ayak terlemeleri ve ayakta koku problemi, kalabalıkta ayakkabı çıkaramama durumu, saçlarda su damlası olacak kadar baş bölgesi terlemeleri, en sık görülen şikayetlerin başında geliyor. Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, hiperhidroz aşırı terlemenin tedavi yöntemlerine değiniyor. Bu hastalıkta en hızlı çözümün botoks olduğunu belirtiyor. "Aşırı terleme için en doğru çözüm olan botoksu, baş bölgesine 10 dakika, koltuk altlarına 15 dakika, eller ve ayaklara 15'er dakikada uyguluyoruz. Uygulanan botoksun faydası, bir hafta ile 10 gün süre içerisinde kendini gösterir. Tedavi 8 ay ile bir sene arasında kalıcılık gösterir. Tedavinin yan etkisi yoktur" diyor.



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