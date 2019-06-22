Sağlıklı atan bir kalbe sahip olmanın yolu, doğru beslenmekten geçiyor. Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Orhan Rodoplu, her yıl kalp hastalıkları nedeniyle 18 milyon insanın hayatını kaybettiğini söylüyor. Kalp sağlığını korumak için kolesterol düşmanı besinlerin tüketilmesini öneriyor.

YAĞLARI DA ERİTİR...

Son dönemde popüler hale gelen avokadonun, kalp hastalıklarından koruduğunu belirten Op. Dr. Orhan Rodoplu, "Avokado sağlıklı yağlar ve bol miktarda vitamin, mineral ve antioksidan içeriyor. Kolesterol seviyesini düşüren avokado, kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar" diyor. Avokadonun kanserden de koruduğunu belirten Dr. Rodoplu şöyle devam ediyor: "Kanser hücreleriyle savaşan, kalbi destekleyen, yaşlanmayı engelleyen avokado aynı zamanda bel çevresindeki yağların da düşmanıdır. Her gün 1 adet avokado yiyin. Tadını sevmiyorsanız zeytinyağı, limon ve sarımsaklı sosla tüketin."