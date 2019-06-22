Bugünkü
Takvim

dostu !

Sağlıklı atan bir kalbe sahip olmanın yolu, doğru beslenmekten geçiyor. Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. , her yıl kalp hastalıkları nedeniyle 18 milyon insanın hayatını kaybettiğini söylüyor.

Avakado kalbini çalsın

Sağlıklı atan bir kalbe sahip olmanın yolu, doğru beslenmekten geçiyor. Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. , her yıl kalp hastalıkları nedeniyle 18 milyon insanın hayatını kaybettiğini söylüyor. Kalp sağlığını korumak için kolesterol düşmanı besinlerin tüketilmesini öneriyor.

YAĞLARI DA ERİTİR...
Son dönemde popüler hale gelen avokadonun, kalp hastalıklarından koruduğunu belirten Op. Dr. Orhan Rodoplu, "Avokado sağlıklı yağlar ve bol miktarda vitamin, mineral ve antioksidan içeriyor. Kolesterol seviyesini düşüren avokado, kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar" diyor. Avokadonun den de koruduğunu belirten Dr. Rodoplu şöyle devam ediyor: "Kanser hücreleriyle savaşan, kalbi destekleyen, yaşlanmayı engelleyen avokado aynı zamanda bel çevresindeki yağların da düşmanıdır. Her gün 1 adet avokado yiyin. Tadını sevmiyorsanız zeytinyağı, limon ve sarımsaklı sosla tüketin."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriKalp dostu avakado!
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri