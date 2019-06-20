Hamburger karaciğeri üzer

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Merkezi Genel Cerrahı Prof. Dr. Onur Yaprak, günlük hayatta karaciğeri koruyacak altın kuralları açıklıyor. Karaciğer yağlanmasının, kanser ve siroz riskini artırdığını belirtiyor. Günde 20-30 dakika egzersiz yapılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Onur Yaprak, özellikle karın bölgesinden kilo alanların daha fazla karaciğer yağlanması riski taşıdığını söylüyor. Hamburger, pizza ve döner gibi fast food yiyeceklerin karaciğer yağlanması riskini artırdığını söyleyen Prof. Dr. Yaprak, "Akdeniz tipi beslenmeye ağırlık verin. Salata, kuru baklagiller, Brüksel lahanası, brokoli, roka, tere, sarımsak, limon, yeşil çay, zerdeçal, günde 1 avuç kadar ceviz, çiğ badem yiyin" diyor.
- Sağlık
- 20.06.2019
- Gazete
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