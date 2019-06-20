Bugünkü
Takvim

karaciğeri üzer

Hamburger karaciğeri üzer
Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Merkezi Genel Cerrahı Prof. Dr. , günlük hayatta karaciğeri koruyacak altın kuralları açıklıyor. Karaciğer yağlanmasının, kanser ve siroz riskini artırdığını belirtiyor. Günde 20-30 dakika egzersiz yapılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Onur Yaprak, özellikle karın bölgesinden kilo alanların daha fazla karaciğer yağlanması riski taşıdığını söylüyor. , pizza ve döner gibi fast food yiyeceklerin karaciğer yağlanması riskini artırdığını söyleyen Prof. Dr. Yaprak, " tipi beslenmeye ağırlık verin. Salata, kuru baklagiller, lahanası, brokoli, roka, tere, sarımsak, limon, yeşil çay, zerdeçal, günde 1 avuç kadar ceviz, çiğ badem yiyin" diyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriHamburger karaciğeri üzer
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri