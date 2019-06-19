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Şeker hastalarına yaz önerileri... Ağzınızın tadı kaçmasın

Sıcak yaz günlerinde oluşan sıvı kaybına beslenme ve uyku düzenindeki bozulmalar da ekleniyor. Bu durum, özellikle şeker hastalarını zorluyor. ve Prof. Dr. , yaz aylarında bu hastaların hayatını kolaylaştıracak önerilerini sıralıyor...

Ağzınızın tadı kaçmasın

Sıcak yaz günlerinde oluşan sıvı kaybına beslenme ve uyku düzenindeki bozulmalar da ekleniyor. Bu durum, özellikle şeker hastalarını zorluyor. ve Prof. Dr. , yaz aylarında bu hastaların hayatını kolaylaştıracak önerilerini sıralıyor:

O MEYVELERE DIKKAT:
Glisemik indeksi yüksek olan ve kan şekerini yükselten karpuz, kavun, üzüm, şeftali, kiraz meyveleri sınırlı miktarda tüketmek gerekiyor.

ÖĞÜNLERI ATLAMAYIN:
Kahvaltıyı zamanında yapmak, öğle yemeğini atlamamak, kan şekerini dengeliyor. Sıcak günlerde öğünleri atlamamak gerekiyor.

BOLCA SU TÜKETİN:
Fazla sıcağa maruz kalmak, vücutta sıvı kaybına neden oluyor. Bu da kan şekerini yükseltiyor. Diyabetlilerin yaz aylarında bolca su içmesi öneriliyor.

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