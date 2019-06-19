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Dünyaca ünlü model formunun sırrını açıkladı

Dünyaca ünlü model , formda kalma sırrını paylaştı. Ara öğünlerinde 6-7 tane yediğini açıkladı. Çilek Yüksek kolesterolü düşürüyor. Bağışıklığı destekleyerek vücut direncini artırıyor.

Bak şu çileğe!

İçerdiği yüksek C vitamini sayesinde çilek, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlıyor. Yüksek kolesterolü düşürüyor. Bağışıklığı destekleyerek vücut direncini artırıyor. Kanserden koruyan , Alzheimer riskini de azaltıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kan şekerini dengeler. Diyabetten korur.
Kemikleri güçlendirir.
Kabızlığı engeller.
Kolajen yapısı ile cildi besler ve kırışıklık oluşumunu engeller.
Romatizmayla savaşır.
Bağırsak kurtlarını döker.
Saç dökülmesini önler.
Gözleri besler.

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