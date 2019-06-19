İçerdiği yüksek C vitamini sayesinde çilek, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlıyor. Yüksek kolesterolü düşürüyor. Bağışıklığı destekleyerek vücut direncini artırıyor. Kanserden koruyan çilek, Alzheimer riskini de azaltıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Kan şekerini dengeler. Diyabetten korur.

Kemikleri güçlendirir.

Kabızlığı engeller.

Kolajen yapısı ile cildi besler ve kırışıklık oluşumunu engeller.

Romatizmayla savaşır.

Bağırsak kurtlarını döker.

Saç dökülmesini önler.

Gözleri besler.