Hemoroidden korunmak için tüketilmesi gereken besinler...

YANLIŞ beslenme ve genetik faktörlerin etkili olduğu hemoroit, tedavi edilmediğinde yaşam kalitesini düşürüyor. Uzman Diyetisyen Öznur Bircan Oktay, hemoroitten korunmak için bağırsak hareketlerinin hızlandırılmasını öneriyor. Bunun için de bol sıvı tüketimini ve lifli beslenilmesi gerektiğini söylüyor.

BEYAZ EKMEK YASAK

Tokluk süresini uzatan lifli besinler, bağırsak hareketlerini de hızlandırıyor. Hemoroit riskini azaltıyor. Bunun için de beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği, siyez ekmeği, karabuğday ekmeği, yulaf ya da çavdar ekmeği gibi hem sağlıklı hem de lif oranı yüksek besinleri tercih etmek gerekiyor. Gün boyu yaklaşık 2-3 litre su içilmesini öneren Dyt. Öznur Bircan Oktay, sebze ve meyvelerin iyileştirici gücüne dikkat çekiyor. Lahana, brokoli, ıspanak, pırasa, enginar, kereviz, taze fasulye, kabak gibi yüksek posalı sebzelerin günde 3-4 porsiyon tüketilmesini tavsiye ediyor. Yine meyvelerden erik, incir, kayısı, armut, elma ve üzüm gibi meyveleri taze, kuru ya da kompostosunu tüketmek hemoroide karşı koruma sağlıyor. Özellikle zeytinyağı, ceviz, badem, fındık gibi sağlıklı yağlar bağırsak hareketlerini hızlandırıyor. Bu sayede hemoroidin yaratacağı rahatsızlıkları önlüyor.

KIRMIZI ETE DİKKAT

Haftada 2 gün nohut, maş fasulyesi, yeşil ya da kırmızı mercimek kuru baklagillerin tüketimi de hemoroit şikayetlerini azaltıyor. Hemoroit, kırmızı etin fazla tüketildiği Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde çok görülüyor. Bu hastalıktan korunmak için kırmızı et tüketiminin haftada 3 günü geçmemesi öneriliyor.

FAYDASI KABUĞUNDA

Meyveler, bolca posa içeriyor. Ancak meyvenin suyunu değil kendisini mümkünse kabuğuyla birlikte yemek gerekiyor. Meyvenin kabuğundaki posa, hemoroit riskini azaltıyor.

TUZLU DA YEMEYİN

Acılı ve ekşi besinler

Turşu ve baharatlı besinler

Fast-food yiyecekler

Fazla tuz ve salça tüketimi

Kahve, kola ve çay gibi içecekler hemoroid riskini artırıyor...

DIYETİSYEN ÖZNUR BİRCAN OKTAY - HERKESİN KORKULU RÜYASI: HEMOROİT - 2