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Aşk için sarımsak

, demir ve C vitamini deposu olan sarımsak, afrodizyak etki gösteriyor. Cinsel isteği ve gücü arttırıyor.

Aşk için sarımsak

Kalsiyum, demir ve C vitamini deposu olan sarımsak, afrodizyak etki gösteriyor. Cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Sperm kalitesini de yükseltiyor. Bu özelliği sayesinde kısırlık tedavisine destek oluyor.

Diğer faydaları ise şu şekilde özetleniyor: 6 Yüksek tansiyonu düşürür. 6 Kalp-damar sağlığını korur. 6 Kanser riskini azaltır. 6 Sindirimi kolaylaştırır. 6 Yaraları iyileştirir. 6 Bağırsak parazitlerini temizler. 6 Mide gazına iyi gelir. 6 Vücuttaki iltihabı kurutur.

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