Ülkemizde her 3 yetişkinden biri, hipertansiyon ile mücadele ediyor. Kan basıncı değerinin 120/80'in üzerinde olması, hipertansiyon olarak adlandırılıyor. Bu hastalığın iyileşmesinde doktor tedavisi kadar doğru besinleri tüketmek de etkili oluyor.
Yüksek tansiyonu düşüren besinler, şöyle sıralanıyor:
Muz: Potasyum içerir. Bu sayede yüksek tansiyonu düşürür. Kalbi korur.
Pancar: Dört hafta boyunca her gün 250 ml pancar suyu içmek, tansiyonu düşürür.
Bitter çikolata: Günde bir kare bitter çikolata tüketmek, tansiyona iyi gelir.
Kivi: Bolca C vitamini içerir. Bu sayede tansiyonu dengeler.
Karpuz: Düzenli tüketimi, tansiyonu iyileştirir. Vücuda güç verir.
Sarımsak: doğal antibiyotiktir. tansiyonun düşmesine yardımcı olur.
Yoğurt-kefir: Sindirimi düzenler. Tansiyonu dengeler.
Baklagiler: Nohut, börülce ve fasulye gibi kuru baklagiller, tansiyonu dengeler.
Tarçın: Kan şekeri ve tansiyonu dengelemeye yardımcı olur.
Antep fıstığı: Yüksek tansiyonu düşürür.
Yüksek tansiyonu düşüren besinler, şöyle sıralanıyor:
Muz: Potasyum içerir. Bu sayede yüksek tansiyonu düşürür. Kalbi korur.
Pancar: Dört hafta boyunca her gün 250 ml pancar suyu içmek, tansiyonu düşürür.
Bitter çikolata: Günde bir kare bitter çikolata tüketmek, tansiyona iyi gelir.
Kivi: Bolca C vitamini içerir. Bu sayede tansiyonu dengeler.
Karpuz: Düzenli tüketimi, tansiyonu iyileştirir. Vücuda güç verir.
Sarımsak: doğal antibiyotiktir. tansiyonun düşmesine yardımcı olur.
Yoğurt-kefir: Sindirimi düzenler. Tansiyonu dengeler.
Baklagiler: Nohut, börülce ve fasulye gibi kuru baklagiller, tansiyonu dengeler.
Tarçın: Kan şekeri ve tansiyonu dengelemeye yardımcı olur.
Antep fıstığı: Yüksek tansiyonu düşürür.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.