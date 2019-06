her 3 yetişkinden biri,ile mücadele ediyor. Kan basıncı değerinin 120/80'in üzerinde olması, hiper tansiyon olarak adlandırılıyor. Bu hastalığın iyileşmesinde doktor tedavisi kadar Yüksek tansiyonu düşüren besinler, şöyle sıralanıyor:Potasyum içerir. Bu sayededüşürür.Dört hafta boyunca her gün 250 ml pancar suyu içmek, tansiyonu düşürür.Günde bir kare bitter çikolata tüketmek, tansiyona iyi gelir.Bolca C vitamini içerir.Düzenli tüketimi, tansiyonu iyileştirir. Vücuda güç verir.doğal antibiyotiktir. tansiyonun düşmesine yardımcı olur.: Sindirimi düzenler. Tansiyonu dengeler.Nohut, börülce ve fasulye gibi kuru baklagiller, tansiyonu dengeler.Kan şekeri ve tansiyonu dengelemeye yardımcı olur.Yüksek tansiyonu düşürür.