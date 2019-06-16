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un çaresi 10’da! İşte yüksek tandiyonu düşüren mucizevi besinler...

Tansiyonun çaresi 10’da
Ülkemizde her 3 yetişkinden biri, hipertansiyon ile mücadele ediyor. basıncı değerinin 120/80'in üzerinde olması, hiper olarak adlandırılıyor. Bu hastalığın iyileşmesinde doktor tedavisi kadar doğru besinleri tüketmek de etkili oluyor.




düşüren besinler, şöyle sıralanıyor:

Muz: Potasyum içerir. Bu sayede yüksek tansiyonu düşürür. Kalbi korur.
Pancar: Dört hafta boyunca her gün 250 ml pancar suyu içmek, tansiyonu düşürür.
Bitter çikolata: Günde bir kare bitter çikolata tüketmek, tansiyona iyi gelir.
Kivi: Bolca C vitamini içerir. Bu sayede tansiyonu dengeler.
Karpuz: Düzenli tüketimi, tansiyonu iyileştirir. Vücuda güç verir.
Sarımsak: doğal antibiyotiktir. tansiyonun düşmesine yardımcı olur.
Yoğurt-kefir: Sindirimi düzenler. Tansiyonu dengeler.
Baklagiler: Nohut, börülce ve fasulye gibi kuru baklagiller, tansiyonu dengeler.
Tarçın: Kan şekeri ve tansiyonu dengelemeye yardımcı olur.
Antep fıstığı: Yüksek tansiyonu düşürür.

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