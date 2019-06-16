Göbekleri eritelim!

ve Diyet UzmanıHilal Karaca,yaz aylarındaformda kalmayısağlayacakönerileri sıralıyor:Gündesuiçmek, tok tutar.Kilo vermeyeyardımcı olur.Haftada 3 gün bir saategzersiz yapmak, yağları yakar.Taze meyve vesebzeler ve kuru baklagiller, zayıflatır.yapmak, metabolizmayı hızlandırır.Zayıflamakiçingibi hamurişlerinden uzak durmak gerekir.