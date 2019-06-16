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Göbekleri eritelim!

Göbekleri eritelim!
Beslenme ve Diyet Uzmanı Hilal Karaca, yaz aylarında formda kalmayı sağlayacak önerileri sıralıyor:

Su için: Günde 2-2.5 litre su içmek, tok tutar. Kilo vermeye yardımcı olur.
Hareket edin: Haftada 3 gün bir saat egzersiz yapmak, yağları yakar.
Lifli beslenin: Taze meyve ve sebzeler ve kuru baklagiller, zayıflatır.
Kahvaltıyı atlamayın: yapmak, metabolizmayı hızlandırır.
Hamur işlerine dikkat: Zayıflamak için poğaça, börek ve açma gibi hamur işlerinden uzak durmak gerekir.

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