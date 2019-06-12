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  • 12.06.2019 20:13
  • Son Güncelleme: 12.06.2019 20:14

'da ilginç olay! Kalın bağırsağının yüzde 70'i..

’ın İskenderun ilçesinde, karın ve göğüs sıyla doktora giden ’ın(24) kalın bağırsağının yüzde 70’inin göğüs kafesinde olduğu ortaya çıktı.

Doktorlar şaşkına döndü! Kalın bağırsağının yüzde 70'i..

Dörtyol'da yaşayan , 1 yıl önce göğüs ve karın sı ile kabızlık şikayetleri yaşamaya başladı. Doktora giden ve farklı tarihlerde tedaviler uygulanan Özdal, bir türlü iyilşemedi. Son olarak yine karın ve göğüs ağrısı ile kabızlık şikayeti başgösteren Özdal, Acili'ne başvurdu.

Burada çekilen röntgen ile yapılan tahliller sonunda Tunahan Okan Özdal'ın kalın bağırsağının yüzde 70'lik bölümünün göğüs kafesinde olduğu ortaya çıktı. İskenderun Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. tarafından hemen ameliyata alınan Özdal'ın göğüs kafesinde olan kalın bağırsakları, batın bölgesine kaydırıldı.

Operasyonla ilgili bilgi veren Dr. Süleyman Belli, "Ameliyat bir saat otuz dakika sürdü. Hastamızda nefes almasını zorlaştıran, kabızlık yapan büyük kalın bağırsak kısmını göğüs kafesinde tespit ettik. Göğüs kısmındaki kalın bağırsakları, batın tarafına çektik. Gerekli onarımlar yapıldı. Hastamızı kendi ihtiyaçlarını karşılayacak durumda, taburcu ettik" dedi. Özdal da çektiği ağrılardan kurtulmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

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