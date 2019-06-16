Enfeksiyon yazı bekliyor

Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Suzan Gençsoy, yaz aylarında aşırı jinekolojik problemlerin arttığını belirtti. Şu bilgileri verdi:İdrar yolları enfeksiyonları yaz aylarında sıklıkla görülür.'üretra' adı verilen idrarı mesaneden dışarı taşıyan kanaldan bakterilerin bulaşması ile oluşur.En tipik belirtisi, idrarı boşaltma sırasında veya sonrasında ortaya çıkan yanma hissi, sık idrara çıkma isteği, karın alt bölgesinde ağrı ve rahatsızlık hissi, idrarın bulanık ve kokulu olmasıdır. Eğer ihmal edilirseneden olabilir. Mutlaka doktora gitmek gerekir.Mesanenizi sık sık boşaltın, Günde en az 2.5 litre su için. İç giyiminize özen gösterin, pamuklu olanları tercih edin. Sentetik ve dar olmamasına dikkat edin, yaz aylarında giyiminizi tamamen pamuklu iç çamaşırlarından oluşacak şekilde ayarlamalısınız.Günlük pet kullanmak isterseniz yüzeyi pamuklu olanları tercih edin.Sıkça mantar enfeksiyonu olursanız diyet seçiminizde karbonhidrattan yoksun olanı tercih edin ve bolca probiotikler kullanın. Asla nemli havlu kullanmayın.