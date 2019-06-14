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22 yaşındaki , yaz aylarında yağlı yiyeceklerden uzak duruyor. Genellikle protein ağırlıklı besleniyor. Bu sayede her zaman kalıyor...

Hafıf yiyor ince kalıyor
, ağır ve yağlı yemeklerden uzak duruyor. Genellikle protein ağırlıklı besleniyor. Bu sayede her zaman kalıyor. 22 yaşındaki seksi yıldız, "Öğle arasında genellikle somon ya da tavuk ve yanında sebze tüketirim. Diğer bir tercihim de makarna. Ağır yemekler güçsüz hissettiriyor. Eğer enerjim düşükse, mutlaka soğuk zencefil suyu içerim" diyor.

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