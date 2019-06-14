ÜNLÜ model Bella Hadid, ağır ve yağlı yemeklerden uzak duruyor. Genellikle protein ağırlıklı besleniyor. Bu sayede her zaman fit kalıyor. 22 yaşındaki seksi yıldız, "Öğle arasında genellikle somon ya da tavuk ve yanında sebze tüketirim. Diğer bir tercihim de makarna. Ağır yemekler güçsüz hissettiriyor. Eğer enerjim düşükse, mutlaka soğuk zencefil suyu içerim" diyor.
- Sağlık
- 14.06.2019
- Gazete
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