C Vitamini açısından zengin olan roka, yaşın ilerlemesine bağlı olarak yaşanan cinsel sorunları en aza indiriyor. Sperm kalitesini yükselterek, üremeyi olumlu yönde etkiliyor.
Diğer faydaları ise şöyle:
Karaciğer ağrılarını giderir, sarılığı keser.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
İdrar söktürücüdür.
İştah açıcıdır.
Mideyi kuvvetlendirir ve hazmı kolaylaştırır...
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