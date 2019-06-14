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'nın faydaları saymakla bitmiyor! İşte Roka'nın faydaları

C  açısından zengin olan , yaşın ilerlemesine bağlı olarak yaşanan cinsel sorunları en aza indiriyor. kalitesini yükselterek, üremeyi olumlu yönde etkiliyor.

ROTA: roka

C Vitamini açısından zengin olan , yaşın ilerlemesine bağlı olarak yaşanan cinsel sorunları en aza indiriyor. kalitesini yükselterek, üremeyi olumlu yönde etkiliyor.

Diğer faydaları ise şöyle:
Karaciğer ağrılarını giderir, sarılığı keser.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
İdrar söktürücüdür.
İştah açıcıdır.
Mideyi kuvvetlendirir ve hazmı kolaylaştırır...

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