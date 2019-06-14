C Vitamini açısından zengin olan roka, yaşın ilerlemesine bağlı olarak yaşanan cinsel sorunları en aza indiriyor. Sperm kalitesini yükselterek, üremeyi olumlu yönde etkiliyor.

Diğer faydaları ise şöyle:

Karaciğer ağrılarını giderir, sarılığı keser.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

İdrar söktürücüdür.

İştah açıcıdır.

Mideyi kuvvetlendirir ve hazmı kolaylaştırır...