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in inanılmaz faydaları! dostu incir

Doğan antibiyotik olan , bağışıklık sistemini zararlı hücrelere karşı güçlendirir. İçerdiği potasyum sayesinde günde tüketeceğiniz 4 tane incir yüksek tansiyonun yaşanma riskini azaltarak sağlığını korur.

Kalbin için incir

DOĞAL antibiyotik olan , bağışıklık sistemini zararlı hücrelere karşı güçlendirir. İçerdiği potasyum sayesinde günde tüketeceğiniz 4 tane incir yüksek tansiyonun yaşanma riskini azaltarak sağlığını korur.

K VİTAMİNİ bakımından zengin olan incir, kemikleri güçlendirir. Ayrıca kemik ve kas dokularında bulunan kolajen oranını dengelemede etkilidir. İleri yaşlarda görülme ihtimali olan kemik hastalıklarını engeller.

İÇERDİĞİ magnezyum sayesinde saçın hacmini artırır. Ciltte oluşan akne ve sivilcelerin oranını da azaltır...

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