Kiloları 'sirke'leyin!

Tatil planlarını yapan kadınları, kilo verme telaşı sarıyor. Diyetisyen Emre Can Karakaşlı, sağlıklı ve doğru bir şekilde kilo vermek için dengeli beslenmek gerektiğini söylüyor. Kışın alınan kiloların verilmesine yardımcı olacak besinleri sıralıyor:
YOĞURT: Düzenli tüketildiğinde mide ve bağırsakları korur. Her gün iki kase yendiğinde kilo vermeye yardımcı olur.
YUMURTA: Tok tutma özelliği vardır. Her gün kahvaltıda bir adet haşlanmış yumurta yemek, zayıflatır.
TARÇIN: Detoks sularının vazgeçilmezidir. Kilo verdiren baharatlar arasında bulunur. Tokluk hissini artırır ve yemek krizlerini engeller.
SİRKE: Kahvaltıdan önce bir su bardağı ılık suyla tüketilen sirke, metabolizmayı uyarır. Tokluk hissi verir.
ELMA: Lifli içeriği sayesinde tok tutar. Zayıflatır.
BROKOLİ: Bolca lif ve su içerdiği için tokluk süresini uzatır. Düşük kalorisi ile kilo alımını engeller.
YOĞURT: Düzenli tüketildiğinde mide ve bağırsakları korur. Her gün iki kase yendiğinde kilo vermeye yardımcı olur.
YUMURTA: Tok tutma özelliği vardır. Her gün kahvaltıda bir adet haşlanmış yumurta yemek, zayıflatır.
TARÇIN: Detoks sularının vazgeçilmezidir. Kilo verdiren baharatlar arasında bulunur. Tokluk hissini artırır ve yemek krizlerini engeller.
SİRKE: Kahvaltıdan önce bir su bardağı ılık suyla tüketilen sirke, metabolizmayı uyarır. Tokluk hissi verir.
ELMA: Lifli içeriği sayesinde tok tutar. Zayıflatır.
BROKOLİ: Bolca lif ve su içerdiği için tokluk süresini uzatır. Düşük kalorisi ile kilo alımını engeller.
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