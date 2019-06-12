Bugünkü
Takvim

ları ''leyin!

Kiloları 'sirke'leyin!
Tatil planlarını yapan kadınları, verme telaşı sarıyor. Diyetisyen Emre Can Karakaşlı, sağlıklı ve doğru bir şekilde kilo vermek için dengeli beslenmek gerektiğini söylüyor. Kışın alınan kiloların verilmesine yardımcı olacak besinleri sıralıyor:

YOĞURT: Düzenli tüketildiğinde mide ve bağırsakları korur. Her gün iki kase yendiğinde kilo vermeye yardımcı olur.

YUMURTA: Tok tutma özelliği vardır. Her gün kahvaltıda bir adet haşlanmış yumurta yemek, zayıflatır.

TARÇIN: Detoks sularının vazgeçilmezidir. Kilo verdiren baharatlar arasında bulunur. Tokluk hissini artırır ve yemek krizlerini engeller.

SİRKE: Kahvaltıdan önce bir su bardağı ılık suyla tüketilen sirke, metabolizmayı uyarır. Tokluk hissi verir.

ELMA: Lifli içeriği sayesinde tok tutar. Zayıflatır.

BROKOLİ: Bolca lif ve su içerdiği için tokluk süresini uzatır. Düşük kalorisi ile kilo alımını engeller.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriKiloları 'sirke'leyin!
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri