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Bağırsak sever

Bağırsak limonata sever
Sıcak yaz günlerinde serinleten limonata, içerdiği faydalı vitamin ve mineraller ile vücuda da güç veriyor. Özellikle ev yapımı , sabahları bir bardak içildiğinde vücuda enerji veriyor. Vücudun kaybettiği neme kavuşmasını sağlayan limonata, böbrek ve safra kesesinde biriken bakterileri temizliyor. İdrar yolu enfeksiyonlarına karşı koruma sağlıyor. Kilo almayı engelliyor. Beyni koruyan limonata, kanseri engelliyor. Bağışıklığı güçlendiren limonata, sindirimi hızlandırıyor. koruyor. Cildi gençleştiriyor.

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