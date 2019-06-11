Yenidoğan sünneti daha sağlıklı

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Mahmut Aluç, son yıllarda yenidoğan sünnetlerinin arttığını söyledi. Erken sünnetle ilgili tartışmalara açıklık getirdi. Şu bilgileri verdi:
Yenidoğan sünneti nedir?
Yenidoğan sünneti yapılma sıklığı son yıllarda yurdumuzda gittikçe artmaktadır. Ülkemizde sünnetin genellikle yapılma yaşı çocukluk çağıdır. Bu durum nispeten yurdumuzda daha yeni bir işlem olan yenidoğan sünneti hakkında yetersiz bilgi donanımı nedeniyle yanlış, yorumlar yapılmasına yol açmaktadır.
Yenidoğan sünnetinin hangi bebeklere uygulanması daha doğrudur?
Bebek ilk 24 saatini doldurduktan sonra, tercihen ikinci veya üçüncü günlerini bekleyerek anne taburcu olmadan yenidoğan sünneti gerçekleştirilebilir. Eğer bebekte inmemiş testis veya peygamber sünneti gibi cerrahi işlem gerektirecek patolojiler varsa sünneti erteliyoruz.
Yenidoğan sünnetinde hangi yöntemler uygulanıyor?
Yenidoğan sünnetleri lokal anestezi ile yapılır. Anestezik etkili kremler uygulanarak bebeklerde ağrı hissi engellenir. İşlemden 15 dakika kadar önceden bebeğe ağzından, burun içinden veya rektal bölgeden sakinleştirici solüsyonlar tatbik edilerek, bebeğin sünnet esnasında ağlamadan daha konforlu zaman geçirmesi sağlanır.
Yenidoğan sünnetinin olumlu yanları nelerdir?
Erken sünnet olası psikolojik travmayı önler. Sünnet ehil ellerde güvenli ve kolay bir işlemdir. Çocukta psikolojik travmaya neden olmaması, sadece lokal anestezi ile yapılabilmesi, pansuman gerektirmemesi, iyileşme sürecinin kısa olması nedeniyle daha avantajlı kabul edilmektedir.
Yenidoğan sünneti nedir?
Yenidoğan sünneti yapılma sıklığı son yıllarda yurdumuzda gittikçe artmaktadır. Ülkemizde sünnetin genellikle yapılma yaşı çocukluk çağıdır. Bu durum nispeten yurdumuzda daha yeni bir işlem olan yenidoğan sünneti hakkında yetersiz bilgi donanımı nedeniyle yanlış, yorumlar yapılmasına yol açmaktadır.
Yenidoğan sünnetinin hangi bebeklere uygulanması daha doğrudur?
Bebek ilk 24 saatini doldurduktan sonra, tercihen ikinci veya üçüncü günlerini bekleyerek anne taburcu olmadan yenidoğan sünneti gerçekleştirilebilir. Eğer bebekte inmemiş testis veya peygamber sünneti gibi cerrahi işlem gerektirecek patolojiler varsa sünneti erteliyoruz.
Yenidoğan sünnetinde hangi yöntemler uygulanıyor?
Yenidoğan sünnetleri lokal anestezi ile yapılır. Anestezik etkili kremler uygulanarak bebeklerde ağrı hissi engellenir. İşlemden 15 dakika kadar önceden bebeğe ağzından, burun içinden veya rektal bölgeden sakinleştirici solüsyonlar tatbik edilerek, bebeğin sünnet esnasında ağlamadan daha konforlu zaman geçirmesi sağlanır.
Yenidoğan sünnetinin olumlu yanları nelerdir?
Erken sünnet olası psikolojik travmayı önler. Sünnet ehil ellerde güvenli ve kolay bir işlemdir. Çocukta psikolojik travmaya neden olmaması, sadece lokal anestezi ile yapılabilmesi, pansuman gerektirmemesi, iyileşme sürecinin kısa olması nedeniyle daha avantajlı kabul edilmektedir.
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