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Romantik turp

Romantik turp
Cinsel hayatın ömrünü uzatmak, sağlıklı beslenmeden geçiyor. arttıran gıdaların başında turp geliyor. Fosfor, demir, kalsiyum ve C vitamini açısından zengin olan turp, kan akışını hızlandırıyor. Cinsel gücü artırarak iktidarsızlık sorunu yaşayan erkeklerin imdadına yetişiyor. Sağlığa olan diğer faydaları şöyle açıklanıyor:

Tansiyonu düşürür.
Kolesterolü düzenler.
Bağırsakları temizler.
Gut hastalığına karşı korur.
riskini düşürür.
Kalp sağlığını korur.
Bağışıklığı güçlendirir.
Astıma iyi gelir.
Cildi güzelleştirir.
Hücreleri yeniler.
Göz sağlığını korur.
Cinsel gücü artırır.

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