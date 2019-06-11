Romantik turp

Cinsel hayatın ömrünü uzatmak, sağlıklı beslenmeden geçiyor. Cinsel gücü arttıran gıdaların başında turp geliyor. Fosfor, demir, kalsiyum ve C vitamini açısından zengin olan turp, kan akışını hızlandırıyor. Cinsel gücü artırarak iktidarsızlık sorunu yaşayan erkeklerin imdadına yetişiyor. Sağlığa olan diğer faydaları şöyle açıklanıyor:
Tansiyonu düşürür.
Kolesterolü düzenler.
Bağırsakları temizler.
Gut hastalığına karşı korur.
Kanser riskini düşürür.
Kalp sağlığını korur.
Bağışıklığı güçlendirir.
Astıma iyi gelir.
Cildi güzelleştirir.
Hücreleri yeniler.
Göz sağlığını korur.
Cinsel gücü artırır.
Tansiyonu düşürür.
Kolesterolü düzenler.
Bağırsakları temizler.
Gut hastalığına karşı korur.
Kanser riskini düşürür.
Kalp sağlığını korur.
Bağışıklığı güçlendirir.
Astıma iyi gelir.
Cildi güzelleştirir.
Hücreleri yeniler.
Göz sağlığını korur.
Cinsel gücü artırır.
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