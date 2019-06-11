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Eksik mutsuz ediyor

Eksik D vitamini mutsuz ediyor
Vücutta üretilmeyen kemiklerin güçlenmesinde ve vücudun hastalıklarla mücadelesinde önemli rol oynuyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdal Baysal, kapalı ortamlarda çalışanlarda D vitamini eksikliğinin görüldüğünü söylüyor. Kan yoluyla, bağırsak kemik ve böbreklere taşınan D vitamini eksikliği; eklem sı, kemik erimesi, uyku bozukluğu, baş ağrısı, saç dökülmesi, halsizlik ve yorgunluğa neden oluyor. Yine düşük D vitamini, kişide depresyon ve mutsuzluğu tetikliyor. D vitamini ihtiyacını karşılamak için el-kol ve yüzün haftada 3 kez, 5-15 dakika güneşlendirilmesi gerekiyor.

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