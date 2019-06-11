Eksik D vitamini mutsuz ediyor

Vücutta üretilmeyen D vitamini kemiklerin güçlenmesinde ve vücudun hastalıklarla mücadelesinde önemli rol oynuyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdal Baysal, kapalı ortamlarda çalışanlarda D vitamini eksikliğinin görüldüğünü söylüyor. Kan yoluyla, bağırsak kemik ve böbreklere taşınan D vitamini eksikliği; eklem ağrısı, kemik erimesi, uyku bozukluğu, baş ağrısı, saç dökülmesi, halsizlik ve yorgunluğa neden oluyor. Yine düşük D vitamini, kişide depresyon ve mutsuzluğu tetikliyor. D vitamini ihtiyacını karşılamak için el-kol ve yüzün haftada 3 kez, 5-15 dakika güneşlendirilmesi gerekiyor.
- Sağlık
- 11.06.2019
- Gazete
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