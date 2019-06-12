Portakal C vitamini deposu olarak kabul edilen bir meyvedir. Sadece C vitamini bakımından değil aynı zamanda da B vitamini, potasyum, kalsiyum, magnezyum da içeriyor.
Portakal C vitamini deposu olarak kabul edilen bir meyvedir. Sadece C vitamini bakımından değil aynı zamanda da B vitamini, potasyum, kalsiyum, magnezyum da içeriyor.
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