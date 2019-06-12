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  • 12.06.2019 11:26
  • Son Güncelleme: 12.06.2019 11:30

ın faydaları neler? Portakal hangi hastalıklara iyi gelir, kalorisi kaçtır?

Cezbeden tadı ve kokusuyla sofralarımızın vazgeçilmezi olan ın, sağlığa olan faydaları da saymakla bitmiyor. Özellikle gribe karşı kalkan olan portakal, birçok hastalığa da iyi geliyor. Peki nelerdir? Portakal hangi hastalıklardan korur, sağlığımıza herhangi bir zararı var mıdır? Portakalın nedir? İşte sofralarımızın vazgeçilmezi portakalın saymakla bitmeyen faydaları...



Portakal C vitamini deposu olarak kabul edilen bir meyvedir. Sadece C vitamini bakımından değil aynı zamanda da B vitamini, potasyum, kalsiyum, magnezyum da içeriyor.

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