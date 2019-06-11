Bir ısırıkta kansere darbe

Meme kanseri, tüm dünyada ve Türkiye'de kadınlarda en sık görülen kanser türünü oluşturuyor. Yapılan birçok epidemiyolojik çalışma, bazı sebze ve meyvelerin tüketimi ile meme kanseri gelişimi arasında ilişki olduğunu gösteriyor. MEMEDER Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Beyza Özçınar, meme kanseriyle mücadele eden besinleri açıklıyor. Özellikle soya içeren gıdaların, meyve ve turpgillerin meme kanseri riskini azalttığını belirtiyor.
"Limon, portakal, mango, greyfurt, hünnap ve misket limonu tüketimini öneriyoruz. Elma ve kabuğunda yer alan flavonoidin maddesinin yine meme kanseri hücrelerinin büyümesini engellediği biliniyor. Brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar ve su teresinin tüketilmesi meme kanseri riskini azaltıyor, pancar ise kanser hücreleri üzerinde ölümcül etki gösterir" diyor.
SARIMSAK YİYİN
Doç. Dr. Özçınar, meme kanseriyle mücadelede baharatların da etkili olduğunu belirtiyor. Zencefil, sarımsak ve çörek otunun içerisinde yer alan biyoaktif maddelerin kanserli hücreleri küçülttüğünü sözlerine ekliyor. "Kırmızı biberde bulunan kapsaisin maddesi, kanserli hücrelerin çoğalmasını engeller, araştırmalar karabiber ve safranın da kansere karşı etkili olduğunu gösterir. Tahıllardan arpa ve buğday da kanserle savaşır" diyor.
"Limon, portakal, mango, greyfurt, hünnap ve misket limonu tüketimini öneriyoruz. Elma ve kabuğunda yer alan flavonoidin maddesinin yine meme kanseri hücrelerinin büyümesini engellediği biliniyor. Brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar ve su teresinin tüketilmesi meme kanseri riskini azaltıyor, pancar ise kanser hücreleri üzerinde ölümcül etki gösterir" diyor.
SARIMSAK YİYİN
Doç. Dr. Özçınar, meme kanseriyle mücadelede baharatların da etkili olduğunu belirtiyor. Zencefil, sarımsak ve çörek otunun içerisinde yer alan biyoaktif maddelerin kanserli hücreleri küçülttüğünü sözlerine ekliyor. "Kırmızı biberde bulunan kapsaisin maddesi, kanserli hücrelerin çoğalmasını engeller, araştırmalar karabiber ve safranın da kansere karşı etkili olduğunu gösterir. Tahıllardan arpa ve buğday da kanserle savaşır" diyor.
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