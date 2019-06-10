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Kansızlığın tatlı ilacı:

Kansızlığın tatlı ilacı: Kuru kayısı
Demir eksikliği anemisi, yani kansızlık çağın en sık görülen hastalıkları arasında bulunuyor. Kimi zaman ciddi hastalıkların tanısı olabilen kansızlığın teşhisi, yapılacak kan tahliliyle konuluyor. Doktorun önerdiği ilaçların 6 ay boyunca kullanılması gerekiyor. Ayrıca şu besinler, kansızlıkla mücadele ediyor:

Pirinç, yulaf, mısır, buğday ve çavdar, kansızlığa iyi gelir.
Kırmızı et, dalak ve ciğer gibi sakatatlar, kansızlığı bitirir
Kuru üzüm ve , kansızlığın en tatlı ilacıdır.
Yumurta sarısı ve fındık, demir depolarını doldurur.

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