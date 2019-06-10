Kansızlığın tatlı ilacı: Kuru kayısı

Demir eksikliği anemisi, yani kansızlık çağın en sık görülen hastalıkları arasında bulunuyor. Kimi zaman ciddi hastalıkların tanısı olabilen kansızlığın teşhisi, yapılacak kan tahliliyle konuluyor. Doktorun önerdiği ilaçların 6 ay boyunca kullanılması gerekiyor. Ayrıca şu besinler, kansızlıkla mücadele ediyor:
Pirinç, yulaf, mısır, buğday ve çavdar, kansızlığa iyi gelir.
Kırmızı et, dalak ve ciğer gibi sakatatlar, kansızlığı bitirir
Kuru üzüm ve kuru kayısı, kansızlığın en tatlı ilacıdır.
Yumurta sarısı ve fındık, demir depolarını doldurur.
Pirinç, yulaf, mısır, buğday ve çavdar, kansızlığa iyi gelir.
Kırmızı et, dalak ve ciğer gibi sakatatlar, kansızlığı bitirir
Kuru üzüm ve kuru kayısı, kansızlığın en tatlı ilacıdır.
Yumurta sarısı ve fındık, demir depolarını doldurur.
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