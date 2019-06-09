Diş eti bakımını ihmal etmeyin

eti rahatsızlıkları, hem diş sağlığını bozuyor hem de yaşam kalitesini düşürüyor.sağlıklı diş etlerine sahip olmanın şifrelerini açıklıyor...Soluk pembe, sıkı, diş etrafını yaka gibi saran portakal kabuğu görünümünü andıran yapıya sahip olmalıdır.Diş ve diş eti bakımını yeterince sağlamayan, yani ağız hijyeni iyi olmayan bireylerde, plak ve diştaşı birikimi gerçekleşir. Bu birikintiler sonucunda diş etinde karşı reaksiyon oluşur. Bu reaksiyonlar sonucunda diş eti sıkı ve soluk pembe renkten su toplamış bir doku görünümüne bürünür. Diş eti içindeki kan damarlarının sayısının artması ile de kırmızı, diş yüzeyinden kolayca ayrılabilen ve kanamaya yatkın bir hal alır. Hastanın ağız hijyenini sağlaması ve profesyonel diş hekimi desteği ile iyileşme sağlanabilir.Tedavi edilmeyen diş eti, kemik erimesinin gerçekleşmesi ile periodontal yani diş çevresindeki kemik, diş eti ve ikisinin arasında olan fibriler yapıyı etkileyen hastalığa dönüşür. Bu hastalıkta tedavi olarak diş taşı ve plak birikiminin ortadan kaldırılması, antibiyotik ve gargara kullanımının yanında bazı ileri durumlarda kemik yüzeyindeki iltihabın giderilmesine yönelik cerrahi işlemler uygulanabilir.Uzman diş hekimi tarafından uygun tedavi yöntemleri uygulanarak hastalık durumu sağlığa çevrilir. Hasta da gerekli titizlikte ağız hijyenine dikkat etmeli ve prosfesyonel desteğiHastanın kontrol altında olması da gerekir.