Kansere karşı önlem alın

Kadın Sağlığı ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Seda Deniz Işıklar, kadınlarda en sık görülen kanser türleri hakkında bilgi verdi. Düzenli kontrollerin önemine dikkat çekerek şunları söyledi.
Kadınlar, meme kanseri kontrollerini hangi sıklıkla yapmalı?
Kontrol, meme kanserini ileri aşamalara gelmeden fark etmenin ilk adımıdır. Ayda 1 kez, adet başlangıcından 5-7 gün sonra düzenli olarak elle kontrol yapılmalı. Koltuk altında kitle, boyut şekil değişikliği, meme başından gelen akıntı ve meme başının renk değişikliği gibi belirtilere dikkat etmek gerekir.
Hangi yaş grubundaki kadınlar, hangi sıklıkla meme kontrolü yaptırmalıdır?
20 ile 40 yaş arası, 1-3 yılda bir; 40 yaş ve sonrasında ise yılda 1 kere doktor muayenesi yapılması gerekir. Erken tanı sayesinde meme kanserlerinde koruyucu cerrahinin şansı da artmaktadır.
Rahim ağzı kanseri riskini artıran faktörler nelerdir?
Rahim ağzı kanserleri, kadınlarda en sık görülen ikinci kanser türüdür. Bu kanser türünün yüzde 98 oranında HPV virüsü ile bağlantılıdır. Bu oldukça bulaşıcı bir virüstür, çoğu kadında vücut savunma sistemi ile karşılaştığı virüsü yener, bu virüs cinsel yolla bulaşır.
Bu kanser türünden korunmak için neler yapmak gerekir?
Kanserlerden korunmanın en doğru yolu, doktor kontrollerini aksatmamaktır. Rahim ağzı kanserine karşı her yıl 1 kere Pap Smear testi yaptırılmasının kadınlarda alışkanlık haline gelmesi gerekir. Düzenli jinekolojik muayenelere ek olarak 40 yaş üstü tüm kadınların mutlaka yılda 1 kez mamografi yaptırması da göğüs kanserinde erken teşhisi için çok önemlidir.
Kadınlar, meme kanseri kontrollerini hangi sıklıkla yapmalı?
Kontrol, meme kanserini ileri aşamalara gelmeden fark etmenin ilk adımıdır. Ayda 1 kez, adet başlangıcından 5-7 gün sonra düzenli olarak elle kontrol yapılmalı. Koltuk altında kitle, boyut şekil değişikliği, meme başından gelen akıntı ve meme başının renk değişikliği gibi belirtilere dikkat etmek gerekir.
Hangi yaş grubundaki kadınlar, hangi sıklıkla meme kontrolü yaptırmalıdır?
20 ile 40 yaş arası, 1-3 yılda bir; 40 yaş ve sonrasında ise yılda 1 kere doktor muayenesi yapılması gerekir. Erken tanı sayesinde meme kanserlerinde koruyucu cerrahinin şansı da artmaktadır.
Rahim ağzı kanseri riskini artıran faktörler nelerdir?
Rahim ağzı kanserleri, kadınlarda en sık görülen ikinci kanser türüdür. Bu kanser türünün yüzde 98 oranında HPV virüsü ile bağlantılıdır. Bu oldukça bulaşıcı bir virüstür, çoğu kadında vücut savunma sistemi ile karşılaştığı virüsü yener, bu virüs cinsel yolla bulaşır.
Bu kanser türünden korunmak için neler yapmak gerekir?
Kanserlerden korunmanın en doğru yolu, doktor kontrollerini aksatmamaktır. Rahim ağzı kanserine karşı her yıl 1 kere Pap Smear testi yaptırılmasının kadınlarda alışkanlık haline gelmesi gerekir. Düzenli jinekolojik muayenelere ek olarak 40 yaş üstü tüm kadınların mutlaka yılda 1 kez mamografi yaptırması da göğüs kanserinde erken teşhisi için çok önemlidir.
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