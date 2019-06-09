Kansere karşı önlem alın

Sağlığı ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Seda Deniz Işıklar, kadınlarda en sık görülenhakkında bilgi verdi. Düzenli kontrollerin önemine dikkat çekerek şunları söyledi.Kontrol, meme kanserini ileri aşamalara gelmeden fark etmenin ilk adımıdır. Ayda 1 kez, adet başlangıcından 5-7 gün sonra düzenli olarak elle kontrol yapılmalı. Koltuk altında kitle, boyut şekil değişikliği, meme başından gelen akıntı ve meme başının renk değişikliği gibi belirtilere dikkat etmek gerekir.20 ile 40 yaş arası, 1-3 yılda bir; 40 yaş ve sonrasında iseErken tanı sayesinde meme kanserlerindeRahim ağzı kanserleri, kadınlarda en sık görülen ikinci kanser türüdür. Bu kanser türünün yüzde 98 oranında HPV virüsü ile bağlantılıdır.çoğu kadında vücut savunma sistemi ile karşılaştığı virüsü yener, bu virüs cinsel yolla bulaşır.Kanserlerden korunmanın en doğru yolu,Rahim ağzı kanserine karşıkadınlarda alışkanlık haline gelmesi gerekir. Düzenli jinekolojik muayenelere ek olarakmutlaka yılda 1 kez mamografi yaptırması daerken teşhisi için çok önemlidir.