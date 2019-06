Aşk anlayış demektir

Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, cinsel hayatta sorun yaşayan çiftlerin yardımına koşuyor. Mutluluğu yakalamak için kadın ve erkeğin birbirineöneriyor. Aşk hayatında yaşanangibi sorunlara karşı da sıkıntıların birlikte paylaşılmasını vetavsiye ediyor...bedeni ayrı, hastalığı ayrıdır. Rahim ağzının cerrahi olarak çıkarılması ve rahim ağzının yakılarak çıkarılması, rahim ağzı hastalıkları tanısında ve tedavisinde kullanılan yöntemlerdir. Bu yöntemle rahim ağzında ve rahim ağzı kanal kısmında kansere dönüşme riski olan hastalıklı doku tedavi amacıyla çıkartılır. Anestezi ile yapılır. Canın yanmaz.HANIMLAR BENİ ANLAMIYORseni bozmuş. Önce isteklerini tespit et. Yani evlenmek istiyorsan başka istemiyorsan başka. İstiyorum dediysen, aday bul. Sosyal yanı kuvvetli bir eş seni tamamlar.derler. Hayat korkacak kadar uzun değil. Kimler halletmemiş ki sen halletmeyeceksin. Kendine güven.eşinle konuş. Cinsel ilişki tek kişilik değildir. Ayrıca ilişkiden keyif alıp almamak cinsel organın büyüklüğü ile ilgili değildir. Kadın cinsel organının derinliği 10 santimetre kadardır. İlişkiden haz aldığı bölge de yaklaşık ilk 3-4 santimetrelik bölgedir. Uzunu kısası olmaz.bakılırsadediğimiz hastalıkla karşı karşıyayız. Tedavisi isedediğimiz psikiyatrik takip gerektiren sohbetler ve kişinin muayenesine göre değişebilen ilaç tedavileridir. Özellikle psikiyatri, kadın hastalıkları ve iç hastalıkları muayenesi gerekir. Sorun ağrı olmadığındanişe yaramaz. Kulaktan dolma çare önerileriyle vakit ve nakit kaybetme. Sabır ve gayretle düzelebilen hastalıklardandır. Yeter ki doktor takibiyle süreci sürdürün.ilişki, vücut sıvıları yoluyla bulaşabilen hastalıklar açısından riskler taşır. Genel önerilere gelince... İlişkide bulunacağınız kişinin başkaları ile ilişkisi olduğunu öğrendiysen bu işten vazgeç. Kondom kullan. Kadınlar için de kondom olduğunu unutma.kontrol ilacı diye bilinen hormon ilaçları kilo aldırabilir. İçlerinde progesteron ve östrojen homonu bulunur. Doğum kontrol haplarının içerisinde bulunan progesteron hormonu vücutta su ve tuz tutulumuna, dolayısıyla ödem ve şişliğe neden olabilir. Östrojen hormonu beyinde açlık merkezine etki ederek iştah artışına sebep olabilir, ancak şu an piyasada bulunan düşük doz östrojen içeren hapların iştah artışına ve kilo alımına neden olmadığı belirtilmektedir.İç hastalıkları uzmanı muayenesi şart.nedenini öğrenelim. Yani kadın hastalıkları uzmanına götür. Bir hastalık başlama ihtimali kuvvetli. Bedenin bağlanma noktaları veya liflerle ilgili olabilir. Ayrıca karın içi yeni gelişen kitle ve benzeri hastalıklar karşımıza çıkabilir.tedavisi, bedende tamir sistemlerini daha iyi çalıştırır. Hücre yenilenmesi yaptığı ispatlandığından gençlik aşısına benzetilmiştir. Genel olarak uygulama yapılması doğru ve faydalıdır. Her bedenin tamir hızı farklıdır. Sabredensen, bedenindeki değişiklikleri fark edebilirsin. Ama her yerin genç olması için verilen bir söz yok. Her tarafa ayrı ayrı bakmak gerekir.şeyin aşırısı zarar. Aşırı kendi kendine tatmin yöntemi, cinsel organına ait şekil farklılıkları, cilt tahrişi, prostat bezinin gereksiz aşırı çalışması ve erken boşalma gibi hastalıklara yol açabilir. Evlendikten sonra erken boşalma başta olmak üzere sosyal yaşantında veya normal ilişkinde sıkıntılar yaşayabilirsin. Eşin de bu durumu bilmezse aklına başka başka ihtimaller gelir, vesvese yapar. Sıkıntınız artar.YENİ evli çiftlerde cinsel ilişkinin başında bu sıkıntılar olabilir. En büyük sıkıntı korkmanız. Eşiniz de, siz de bunu utanarak ve korkarak yaşamaya çalıştığınız sürece çözüm gecikir. Bununla birlikte bazı hastalıklar, çeşitli ilaçlar ve sigarakullanımı da bu duruma neden olabilir. Önce tekrar baştan deneyin. Rahat olun. Yine de şikayetler devam ederse iç hastalıkları ve üroloji uzmanına başvurun.