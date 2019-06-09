Aşk anlayış demektir

İÇ Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, cinsel hayatta sorun yaşayan çiftlerin yardımına koşuyor. Mutluluğu yakalamak için kadın ve erkeğin birbirine anlayış göstermesini öneriyor. Aşk hayatında yaşanan erken boşalma, sertleşme ve isteksizlik gibi sorunlara karşı da sıkıntıların birlikte paylaşılmasını ve mutlaka uzman desteği alınmasını tavsiye ediyor...
KADIN DOKTORUNA GİTMELİSİN
61 yaşındayım. Kadın hastalıkları uzmanına gittim. "Rahim ağzından parça alalım" dediler. Komşumdan istemediler. Ben hasta mıyım?
HERKESİN bedeni ayrı, hastalığı ayrıdır. Rahim ağzının cerrahi olarak çıkarılması ve rahim ağzının yakılarak çıkarılması, rahim ağzı hastalıkları tanısında ve tedavisinde kullanılan yöntemlerdir. Bu yöntemle rahim ağzında ve rahim ağzı kanal kısmında kansere dönüşme riski olan hastalıklı doku tedavi amacıyla çıkartılır. Anestezi ile yapılır. Canın yanmaz.
HANIMLAR BENİ ANLAMIYOR
Kendimi hanımlara anlatamıyorum. Utanıyorum. Evlensem ne yaparım bilemiyorum. Bana yardım edin.
KAYGI seni bozmuş. Önce isteklerini tespit et. Yani evlenmek istiyorsan başka istemiyorsan başka. İstiyorum dediysen, aday bul. Sosyal yanı kuvvetli bir eş seni tamamlar. "Tencere kapak, yemek yapak" derler. Hayat korkacak kadar uzun değil. Kimler halletmemiş ki sen halletmeyeceksin. Kendine güven.
SORUNUM ÇOK BÜYÜK
27 yaşındayım. Benim sorunum büyük. Çünkü cinsel organım küçük. Yeni evleneceğiz. Eşimle hiç bunu konuşmadık. Erkekliğime laf söylerse ne cevap veririm bilmiyorum.
MÜSTAKBEL eşinle konuş. Cinsel ilişki tek kişilik değildir. Ayrıca ilişkiden keyif alıp almamak cinsel organın büyüklüğü ile ilgili değildir. Kadın cinsel organının derinliği 10 santimetre kadardır. İlişkiden haz aldığı bölge de yaklaşık ilk 3-4 santimetrelik bölgedir. Uzunu kısası olmaz.
İLİŞKİDE AĞRI YAŞIYOR
Eşimle 6 aydır evliyiz. İlişkiye girmekte zorlanıyoruz. Çünkü o ağrıdığını söyleyip kasılıyor. Doktora da gitmiyor. Ağrı kesici krem bir işe yarar mı?
ANLATTIKLARINA bakılırsa vaginismus dediğimiz hastalıkla karşı karşıyayız. Tedavisi ise cinsel terapi dediğimiz psikiyatrik takip gerektiren sohbetler ve kişinin muayenesine göre değişebilen ilaç tedavileridir. Özellikle psikiyatri, kadın hastalıkları ve iç hastalıkları muayenesi gerekir. Sorun ağrı olmadığından ağrı kesici kremler işe yaramaz. Kulaktan dolma çare önerileriyle vakit ve nakit kaybetme. Sabır ve gayretle düzelebilen hastalıklardandır. Yeter ki doktor takibiyle süreci sürdürün.
İLİŞKİDE KORUNMA SORUNU
20 yaşındayım. Cinsel yolla hastalık kapmaktan korkuyorum. Bilgi verebilir misiniz?
CİNSEL ilişki, vücut sıvıları yoluyla bulaşabilen hastalıklar açısından riskler taşır. Genel önerilere gelince... İlişkide bulunacağınız kişinin başkaları ile ilişkisi olduğunu öğrendiysen bu işten vazgeç. Kondom kullan. Kadınlar için de kondom olduğunu unutma.
HORMON MESELESİ...
3 aydır doğum kontrol ilacı almaya başladım. Ama 3 kilo aldım. İştahım açık, ama bundan mı ilaçtan mı karar veremedim?
DOĞUM kontrol ilacı diye bilinen hormon ilaçları kilo aldırabilir. İçlerinde progesteron ve östrojen homonu bulunur. Doğum kontrol haplarının içerisinde bulunan progesteron hormonu vücutta su ve tuz tutulumuna, dolayısıyla ödem ve şişliğe neden olabilir. Östrojen hormonu beyinde açlık merkezine etki ederek iştah artışına sebep olabilir, ancak şu an piyasada bulunan düşük doz östrojen içeren hapların iştah artışına ve kilo alımına neden olmadığı belirtilmektedir. Kilo almanıza tiroit bezi çalışma azlığı, kan şekeri düşüklüğü, stres ve antidepresan kullanımı da neden olabilir. İç hastalıkları uzmanı muayenesi şart.
6 AYLIK EVLİYİZ
37 yaşında yeni evli bir çiftiz. Her hafta 3-4 kez birlikte oluyoruz. Ama 2 haftadır ağrısı başlıyor. Yavaşladım ama şikayeti geçmedi. Doktora götürsem mi yoksa geçer mi?
ŞİKAYETİN nedenini öğrenelim. Yani kadın hastalıkları uzmanına götür. Bir hastalık başlama ihtimali kuvvetli. Bedenin bağlanma noktaları veya liflerle ilgili olabilir. Ayrıca karın içi yeni gelişen kitle ve benzeri hastalıklar karşımıza çıkabilir.
RUHUM GENÇ AMA...
71 yaşındayım. Ruhum genç ama bedenimin de genç olmasını istiyorum. Gençlik aşısı ozon varmış. Bizi de gençleştirir mi? Yaptırayım mı?
OZON tedavisi, bedende tamir sistemlerini daha iyi çalıştırır. Hücre yenilenmesi yaptığı ispatlandığından gençlik aşısına benzetilmiştir. Genel olarak uygulama yapılması doğru ve faydalıdır. Her bedenin tamir hızı farklıdır. Sabredensen, bedenindeki değişiklikleri fark edebilirsin. Ama her yerin genç olması için verilen bir söz yok. Her tarafa ayrı ayrı bakmak gerekir.
HER ŞEYİN AŞIRISI ZARAR
Askerden yeni geldim. Nişanlandım. Kendi kendime sık sık tatmin olurum. Bu evliliğimi etkiler mi?
HER şeyin aşırısı zarar. Aşırı kendi kendine tatmin yöntemi, cinsel organına ait şekil farklılıkları, cilt tahrişi, prostat bezinin gereksiz aşırı çalışması ve erken boşalma gibi hastalıklara yol açabilir. Evlendikten sonra erken boşalma başta olmak üzere sosyal yaşantında veya normal ilişkinde sıkıntılar yaşayabilirsin. Eşin de bu durumu bilmezse aklına başka başka ihtimaller gelir, vesvese yapar. Sıkıntınız artar.
CİNSELLİKTEN UTANMA
21 yaşındayım. Yeni evlendim. Eşimle ilişkiye girmeye çalışıyorum. Sertleşme olmadan boşalıyorum. O da utangaç bir şey demiyor. Ama benim de moralim bozulmaya başladı. Ne yapayım?
YENİ evli çiftlerde cinsel ilişkinin başında bu sıkıntılar olabilir. En büyük sıkıntı korkmanız. Eşiniz de, siz de bunu utanarak ve korkarak yaşamaya çalıştığınız sürece çözüm gecikir. Bununla birlikte bazı hastalıklar, çeşitli ilaçlar ve sigarakullanımı da bu duruma neden olabilir. Önce tekrar baştan deneyin. Rahat olun. Yine de şikayetler devam ederse iç hastalıkları ve üroloji uzmanına başvurun.
CİNSEL SORUNLARINIZA EN SAĞLIKLI CEVAPLAR / DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU.
KADIN DOKTORUNA GİTMELİSİN
61 yaşındayım. Kadın hastalıkları uzmanına gittim. "Rahim ağzından parça alalım" dediler. Komşumdan istemediler. Ben hasta mıyım?
HERKESİN bedeni ayrı, hastalığı ayrıdır. Rahim ağzının cerrahi olarak çıkarılması ve rahim ağzının yakılarak çıkarılması, rahim ağzı hastalıkları tanısında ve tedavisinde kullanılan yöntemlerdir. Bu yöntemle rahim ağzında ve rahim ağzı kanal kısmında kansere dönüşme riski olan hastalıklı doku tedavi amacıyla çıkartılır. Anestezi ile yapılır. Canın yanmaz.
HANIMLAR BENİ ANLAMIYOR
Kendimi hanımlara anlatamıyorum. Utanıyorum. Evlensem ne yaparım bilemiyorum. Bana yardım edin.
KAYGI seni bozmuş. Önce isteklerini tespit et. Yani evlenmek istiyorsan başka istemiyorsan başka. İstiyorum dediysen, aday bul. Sosyal yanı kuvvetli bir eş seni tamamlar. "Tencere kapak, yemek yapak" derler. Hayat korkacak kadar uzun değil. Kimler halletmemiş ki sen halletmeyeceksin. Kendine güven.
SORUNUM ÇOK BÜYÜK
27 yaşındayım. Benim sorunum büyük. Çünkü cinsel organım küçük. Yeni evleneceğiz. Eşimle hiç bunu konuşmadık. Erkekliğime laf söylerse ne cevap veririm bilmiyorum.
MÜSTAKBEL eşinle konuş. Cinsel ilişki tek kişilik değildir. Ayrıca ilişkiden keyif alıp almamak cinsel organın büyüklüğü ile ilgili değildir. Kadın cinsel organının derinliği 10 santimetre kadardır. İlişkiden haz aldığı bölge de yaklaşık ilk 3-4 santimetrelik bölgedir. Uzunu kısası olmaz.
İLİŞKİDE AĞRI YAŞIYOR
Eşimle 6 aydır evliyiz. İlişkiye girmekte zorlanıyoruz. Çünkü o ağrıdığını söyleyip kasılıyor. Doktora da gitmiyor. Ağrı kesici krem bir işe yarar mı?
ANLATTIKLARINA bakılırsa vaginismus dediğimiz hastalıkla karşı karşıyayız. Tedavisi ise cinsel terapi dediğimiz psikiyatrik takip gerektiren sohbetler ve kişinin muayenesine göre değişebilen ilaç tedavileridir. Özellikle psikiyatri, kadın hastalıkları ve iç hastalıkları muayenesi gerekir. Sorun ağrı olmadığından ağrı kesici kremler işe yaramaz. Kulaktan dolma çare önerileriyle vakit ve nakit kaybetme. Sabır ve gayretle düzelebilen hastalıklardandır. Yeter ki doktor takibiyle süreci sürdürün.
İLİŞKİDE KORUNMA SORUNU
20 yaşındayım. Cinsel yolla hastalık kapmaktan korkuyorum. Bilgi verebilir misiniz?
CİNSEL ilişki, vücut sıvıları yoluyla bulaşabilen hastalıklar açısından riskler taşır. Genel önerilere gelince... İlişkide bulunacağınız kişinin başkaları ile ilişkisi olduğunu öğrendiysen bu işten vazgeç. Kondom kullan. Kadınlar için de kondom olduğunu unutma.
HORMON MESELESİ...
3 aydır doğum kontrol ilacı almaya başladım. Ama 3 kilo aldım. İştahım açık, ama bundan mı ilaçtan mı karar veremedim?
DOĞUM kontrol ilacı diye bilinen hormon ilaçları kilo aldırabilir. İçlerinde progesteron ve östrojen homonu bulunur. Doğum kontrol haplarının içerisinde bulunan progesteron hormonu vücutta su ve tuz tutulumuna, dolayısıyla ödem ve şişliğe neden olabilir. Östrojen hormonu beyinde açlık merkezine etki ederek iştah artışına sebep olabilir, ancak şu an piyasada bulunan düşük doz östrojen içeren hapların iştah artışına ve kilo alımına neden olmadığı belirtilmektedir. Kilo almanıza tiroit bezi çalışma azlığı, kan şekeri düşüklüğü, stres ve antidepresan kullanımı da neden olabilir. İç hastalıkları uzmanı muayenesi şart.
6 AYLIK EVLİYİZ
37 yaşında yeni evli bir çiftiz. Her hafta 3-4 kez birlikte oluyoruz. Ama 2 haftadır ağrısı başlıyor. Yavaşladım ama şikayeti geçmedi. Doktora götürsem mi yoksa geçer mi?
ŞİKAYETİN nedenini öğrenelim. Yani kadın hastalıkları uzmanına götür. Bir hastalık başlama ihtimali kuvvetli. Bedenin bağlanma noktaları veya liflerle ilgili olabilir. Ayrıca karın içi yeni gelişen kitle ve benzeri hastalıklar karşımıza çıkabilir.
RUHUM GENÇ AMA...
71 yaşındayım. Ruhum genç ama bedenimin de genç olmasını istiyorum. Gençlik aşısı ozon varmış. Bizi de gençleştirir mi? Yaptırayım mı?
OZON tedavisi, bedende tamir sistemlerini daha iyi çalıştırır. Hücre yenilenmesi yaptığı ispatlandığından gençlik aşısına benzetilmiştir. Genel olarak uygulama yapılması doğru ve faydalıdır. Her bedenin tamir hızı farklıdır. Sabredensen, bedenindeki değişiklikleri fark edebilirsin. Ama her yerin genç olması için verilen bir söz yok. Her tarafa ayrı ayrı bakmak gerekir.
HER ŞEYİN AŞIRISI ZARAR
Askerden yeni geldim. Nişanlandım. Kendi kendime sık sık tatmin olurum. Bu evliliğimi etkiler mi?
HER şeyin aşırısı zarar. Aşırı kendi kendine tatmin yöntemi, cinsel organına ait şekil farklılıkları, cilt tahrişi, prostat bezinin gereksiz aşırı çalışması ve erken boşalma gibi hastalıklara yol açabilir. Evlendikten sonra erken boşalma başta olmak üzere sosyal yaşantında veya normal ilişkinde sıkıntılar yaşayabilirsin. Eşin de bu durumu bilmezse aklına başka başka ihtimaller gelir, vesvese yapar. Sıkıntınız artar.
CİNSELLİKTEN UTANMA
21 yaşındayım. Yeni evlendim. Eşimle ilişkiye girmeye çalışıyorum. Sertleşme olmadan boşalıyorum. O da utangaç bir şey demiyor. Ama benim de moralim bozulmaya başladı. Ne yapayım?
YENİ evli çiftlerde cinsel ilişkinin başında bu sıkıntılar olabilir. En büyük sıkıntı korkmanız. Eşiniz de, siz de bunu utanarak ve korkarak yaşamaya çalıştığınız sürece çözüm gecikir. Bununla birlikte bazı hastalıklar, çeşitli ilaçlar ve sigarakullanımı da bu duruma neden olabilir. Önce tekrar baştan deneyin. Rahat olun. Yine de şikayetler devam ederse iç hastalıkları ve üroloji uzmanına başvurun.
CİNSEL SORUNLARINIZA EN SAĞLIKLI CEVAPLAR / DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU.
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