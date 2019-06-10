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Sperm kalitesini artırmanın yolu sağlıklı beslenmeden geçiyor! İşte sperm kalitesini artıran besinler

Günümüzün en büyük sorunlarından biri olan kısırlık, hem kadın hem de erkek kaynaklı olabiliyor. Uzmanlara göre sperm kalitesinden kaynaklanan cinsel yaşam sorunları, sağlıklı bir beslenme ile çözülebiliyor. Peki testosteron seviyesi nasıl artışa geçer? Sperm kalitesini artırmak için hangi besinleri tüketmek gerekiyor? Sağlıklı bir cinsel yaşam için nasıl beslenmeli? Sperm kalitesini artıran besinler hakkında bilgi veren Beslenme ve Diyet Uzmanı Çağatay Köşkeroğlu, testosteron seviyesindeki düşüşün durdurulması ve tekrar artışa geçmesinin en uygulanabilir yolunun sağlıklı beslenmeden geçtiğini söyledi. İşte sperm kalitesini artıran mucizevi besinler...

10.06.2019 12:09 - Son Güncelleme: 10.06.2019 12:12
Sperm kalitesini artırmanın yolu sağlıklı beslenmeden geçiyor! İşte sperm kalitesini artıran besinler

Günümüzün en büyük sorunlarından biri olan kısırlık, hem kadın hem de erkek kaynaklı olabiliyor. Peki, neden erkeklerin sperm kalitesinde ve sayısında düşüş meydana geliyor?

Sperm kalitesini artırmanın yolu sağlıklı beslenmeden geçiyor! İşte sperm kalitesini artıran besinler

Son yıllarda teknolojinin de gelişmesi ile birlikte hayatımızdaki yeri artan zararlı ışınlar, kucaklarımızdan düşürmediğimiz bilgisayarlar, cebimizden çıkarmadığımız telefonların yanı sıra, günlük yaşantımızdaki stres, vücudumuzda biriken toksik maddeler ve ağır metaller sonucunda erkeklerde testosteron seviyesinde bir düşüş ve buna bağlı olarak üreme oranında büyük bir azalma görüldüğünü konusunda uzmanları bildiriyor.

Sperm kalitesini artırmanın yolu sağlıklı beslenmeden geçiyor! İşte sperm kalitesini artıran besinler

Bunların yanı sıra; şişmanlık, fast food gıdalar, trans yağ içeren besinler, sigara, tütün, uyuşturucu ve alkol kullanımı, uzun süre sabit bir şekilde oturma, testislerin aşırı ısınması da testosteron seviyesinde azalma ve iktidarsızlık sorununun görülmesinde baş faktörler olarak açıklanıyor.

Sperm kalitesini artırmanın yolu sağlıklı beslenmeden geçiyor! İşte sperm kalitesini artıran besinler

Testosteron seviyesi nasıl artışa geçer?

Testosteron seviyesindeki bu düşüşün durdurulması ve tekrar artışa geçmesinin en uygulanabilir yolunun sağlıklı beslenmeden geçtiğini kaydeden Beslenme ve Diyet Uzmanı Çağatay Köşkeroğlu, "Bazı besinler var ki, resmen mucizevi etki gösteriyor" dedi.

Sperm kalitesini artırmanın yolu sağlıklı beslenmeden geçiyor! İşte sperm kalitesini artıran besinler

İşte o besinler:

Muz: İçerdiği bromelain enzimi sayesinde libidonun artmasını sağlar ve cinsel isteği artırır.

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