Sperm kalitesini artırmanın yolu sağlıklı beslenmeden geçiyor! İşte sperm kalitesini artıran besinler

Günümüzün en büyük sorunlarından biri olan kısırlık, hem kadın hem de erkek kaynaklı olabiliyor. Uzmanlara göre sperm kalitesinden kaynaklanan cinsel yaşam sorunları, sağlıklı bir beslenme ile çözülebiliyor. Peki testosteron seviyesi nasıl artışa geçer? Sperm kalitesini artırmak için hangi besinleri tüketmek gerekiyor? Sağlıklı bir cinsel yaşam için nasıl beslenmeli? Sperm kalitesini artıran besinler hakkında bilgi veren Beslenme ve Diyet Uzmanı Çağatay Köşkeroğlu, testosteron seviyesindeki düşüşün durdurulması ve tekrar artışa geçmesinin en uygulanabilir yolunun sağlıklı beslenmeden geçtiğini söyledi. İşte sperm kalitesini artıran mucizevi besinler...

10.06.2019 12:09 - Son Güncelleme: 10.06.2019 12:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





