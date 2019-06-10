Sperm kalitesini artırmanın yolu sağlıklı beslenmeden geçiyor! İşte sperm kalitesini artıran besinler
Günümüzün en büyük sorunlarından biri olan kısırlık, hem kadın hem de erkek kaynaklı olabiliyor. Uzmanlara göre sperm kalitesinden kaynaklanan cinsel yaşam sorunları, sağlıklı bir beslenme ile çözülebiliyor. Peki testosteron seviyesi nasıl artışa geçer? Sperm kalitesini artırmak için hangi besinleri tüketmek gerekiyor? Sağlıklı bir cinsel yaşam için nasıl beslenmeli? Sperm kalitesini artıran besinler hakkında bilgi veren Beslenme ve Diyet Uzmanı Çağatay Köşkeroğlu, testosteron seviyesindeki düşüşün durdurulması ve tekrar artışa geçmesinin en uygulanabilir yolunun sağlıklı beslenmeden geçtiğini söyledi. İşte sperm kalitesini artıran mucizevi besinler...
Son yıllarda teknolojinin de gelişmesi ile birlikte hayatımızdaki yeri artan zararlı ışınlar, kucaklarımızdan düşürmediğimiz bilgisayarlar, cebimizden çıkarmadığımız telefonların yanı sıra, günlük yaşantımızdaki stres, vücudumuzda biriken toksik maddeler ve ağır metaller sonucunda erkeklerde testosteron seviyesinde bir düşüş ve buna bağlı olarak üreme oranında büyük bir azalma görüldüğünü konusunda uzmanları bildiriyor.