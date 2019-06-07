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Uzmanlardan yoğurtla ilgili uyarı geldi! Öyle bir etkisi var ki...

Günlük hayatımızda birçoğumuzun severek tükettiği ve evimizde bulundurduğu yoğurtla ilgili uzmanlardan bir uyarı geldi. Özellikle ev yoğurdunun tüketilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, kanser hastalığı ile mücadelenin yanı sıra kemik ve diş sağlığı için de yoğurt önerisinde bulundu. İşte yoğurdun bilinmeyen faydaları...

07.06.2019 21:33 - Son Güncelleme: 07.06.2019 21:33
Uzmanlardan yoğurtla ilgili uyarı geldi! Öyle bir etkisi var ki...

Özellikle mide ve bağırsak hastalıklarına iyi gelen yoğurt, aynı zamanda sağlıklı beslenmeye de yardımcı oluyor. Bazı farklı düşünceler olsa da uzmanların genel görüşü evde yapılan yoğurdun daha sağlıklı olduğu yönünde.

Uzmanlardan yoğurtla ilgili uyarı geldi! Öyle bir etkisi var ki...

Ev yoğurdu dediğiniz zaman, bu süt açık süttür. Piyasadan günlük pastörize süt de alabilirsiniz ama onların hepsi belli bir işlemden geçiyor. Bu işlemlerde sütün yağını alıyorlar, biraz homojen hale getiriyorlar. Dolayısıyla sizin burada tutturduğunuz yoğurt bir miktar kıymet kaybediyor

Uzmanlardan yoğurtla ilgili uyarı geldi! Öyle bir etkisi var ki...

Süt bir taşım kaynadıktan sonra ılındığı zaman, ki ev kadınları ve uğraşan insanlar iyi bilirler, süt parmağınızın değeceği sıcaklığa eriştiğinde mayalanıyor. Bu noktada insanların aklı karışıyor. Bir kısmı diyor ki 'hazır mayalar var, onlardan kullanalım'. Nohuttan da maya yapabilirsiniz, başka bir şeyden de maya yapabilirsiniz, bir yerden aldığınız yoğurdun mayasını da kullanabilirsiniz. Bunların her biri ayrı bir ekosisteme dönüşür. Yani standart yoğurt diye bir kavram yok

Uzmanlardan yoğurtla ilgili uyarı geldi! Öyle bir etkisi var ki...

Gerçek yoğurt eğer manda sütünden yapılan değilse kaskatı olmaz. Endüstrinin işlemi o katılaşma işlemine neden oluyor. Gerçek yoğurt hafif sulanır. Suyu da besleyicidir. Çünkü o peynir altı suyundan oluşmakta. Ekşitirseniz daha başka bir şeye dönüşür. Yoğurt bebekler ve çocuklar için tatlı, erişkinler için ekşisinin daha makbul olduğunu söyleyebiliriz

Uzmanlardan yoğurtla ilgili uyarı geldi! Öyle bir etkisi var ki...

Bizim coğrafyamızda detoks işlemini yapan sistem yoğurtla besleniyor. Bakınız sütle değil, yoğurtla besleniyor. Ekşime ile birlikte detoks için gereken hammaddelerde daha fazla artış meydana geliyor. Siz de vücudunuzun eksiğini gidermek için bu coğrafyada bunu kullanıyorsunuz. Ama kışın boza da bunu kurtarabilir.

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