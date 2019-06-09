Anne adaylarına önemli uyarı: Mide yanmasına karşı süt için

Gebelikte, en çok yakınılan şikayetlerin başında mide yanması geliyor. Anne adayını rahatsız eden bu şikayetlerin azaltılması için yaşam tarzında bazı ufak değişiklikler yapmak gerekiyor. Uzmanlar, bu şikayetleri azaltacak önerileri sıralıyor:



AZ YİYİN: Mide yanmasından kurtulmak istiyorsanız, günde 3 öğün yerine 5-6 öğün yemeli ve miktarı azaltmalısınız.



YAVAŞ OLUN: Yemekleri hızlı yemek, mide yanmasına ve sindirim bozukluğuna yol açar.



SIVIYI YUDUMLAYIN: Su ve süt gibi sıvıları öğün arasında tüketmeye çalışın.



ÖĞÜNLERDEN SONRA YATMAYIN: Yemeklerden sonra, hafif bir yürüyüş iyi bir seçenektir. Kesinlikle yatmayın, uzanmayın.



YATMADAN ÖNCE YEMEK YEMEYİN: Yatmadan hemen önce yenen yemek, mide yanmasına davetiye çıkarır. Yatmadan 3 saat önce yemek yemenin sonlanması gerekir.



KAHVEYE DİKKAT: Kadından kadına değişmekle beraber limon, kahve, çikolata mide yanmasını davet eder. Baharatlı gıdalar da mide yanmasını tetikleyebilir.



DAR KIYAFETLER GİYMEYİN: Dar ve sizi sıkan giysiler, basınç artışıyla reflünüzü azdıracaktır. Üzerinize uygun ve rahat kesimli giysiler bu soruna neden olmaz.



ZENCEFİL: Zencefille ilgili bilimsel bir veri olmamasına rağmen, zencefilli şeker ve sakız mide yanmasına iyi gelebilir.