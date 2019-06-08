Obezitenin suçlusu insülin direnci

Herkes zayıf ve formda bir vücudun hayalini kuruyor. Ancak bazı insanlar, ne yaparsa yapsın kilo veremiyor. Avrasya Hastanesi'nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşegül Navdar, önlenemeyen kiloların ve dünyanın giderek şişmanlamasının altında yatan esas sebebin insülin direnci olabileceğini söylüyor. İnsülin hormonu, pankreastan salgılanıyor.
EGZERSİZ ŞART
Başta kas ve yağ dokusu olmak üzere kanda dolaşan şekerin hücre içine alınarak vücudun şekeri kullanmasını sağlıyor. İnsülin direncinde, pankreastan yeterince insülin salgılandığı halde, vücut insüline cevap vermiyor. Bu durumda pankreas insülin direncini kırmak için daha fazla insülin salgılıyor. Kanda gerektiğinden fazla olan insülin yemek sonrası kan şekerinde ani düşmeye ve erken acıkmaya sebep oluyor. Sonuç olarak vücut hızla kilo alıyor. Hareket azlığı, ilerleyen yaş, genetik yatkınlık ve fazla kilo, insülin direncine zemin hazırlıyor. Kilo alımına neden olan ve obeziteyi beraberinde getiren insülin direnci, hipertansiyon, kalp damar hastalığı ve kansere de neden oluyor. Teşhis, hasta açken kanında ölçülen şeker ve insülin değeri ile hesaplanan HOMAIR testi ile konuluyor. Tedavisinde egzersiz, zayıflama ve insülin direncini düşüren ilaçlar etkili oluyor.
EGZERSİZ ŞART
Başta kas ve yağ dokusu olmak üzere kanda dolaşan şekerin hücre içine alınarak vücudun şekeri kullanmasını sağlıyor. İnsülin direncinde, pankreastan yeterince insülin salgılandığı halde, vücut insüline cevap vermiyor. Bu durumda pankreas insülin direncini kırmak için daha fazla insülin salgılıyor. Kanda gerektiğinden fazla olan insülin yemek sonrası kan şekerinde ani düşmeye ve erken acıkmaya sebep oluyor. Sonuç olarak vücut hızla kilo alıyor. Hareket azlığı, ilerleyen yaş, genetik yatkınlık ve fazla kilo, insülin direncine zemin hazırlıyor. Kilo alımına neden olan ve obeziteyi beraberinde getiren insülin direnci, hipertansiyon, kalp damar hastalığı ve kansere de neden oluyor. Teşhis, hasta açken kanında ölçülen şeker ve insülin değeri ile hesaplanan HOMAIR testi ile konuluyor. Tedavisinde egzersiz, zayıflama ve insülin direncini düşüren ilaçlar etkili oluyor.
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